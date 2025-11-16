Cercetător român invitat la conferințele EMDA în Mexic

176955 – 16112025 – Cercetătorul român Ionuț Cristian Scurtu, conducător de doctorat la Universitatea Națională de Știință și Tehnologie POLITEHNICA București, este reprezentant al României acceptat la prestigioasele conferințe EMDA (Altamira Materials and Devices Encounter), un eveniment științific internațional dedicat celor mai recente evoluții în domeniul materialelor avansate și al energiei.

Conferințele EMDA se desfășoară într-un cadru interactiv și educativ, chiar în sălile de curs ale universității gazdă, alături de studenți dornici să descopere tainele științelor inginerești aplicate.

Ediția din acest an, EMDA 5 –, s-a desfășurat în aceste zile (13–15 noiembrie 2025) la National Polytechnic Institute din Mexic – https://www.ipn.mx – una dintre cele mai prestigioase instituții tehnice din America Latină. În cadrul acestei ediții, Ionuț Cristian Scurtu a participat în calitate de invited speaker și membru al comitetului științific, reprezentând România într-un context academic internațional de elită.

În cadrul sesiunii EMDA 2025, au participat activ 150 de studenți și 25 de cadre didactice, care au coordonat conferința simultan în trei ateliere de lucru distincte. Cu un total de 54 de lucrări prezentate, EMDA 2025 devine liderul academic recunoscut de Wiki Conferences în America Latină, consolidându-și reputația drept unul dintre cele mai dinamice forumuri științifice din regiune.

Contribuția științifică a cercetătorului român „Recent Developments in Energy Sector” este recunoscută oficial prin lucrarea prezentată public cu DOI: https://doi.org/10.13140/G.2.2.18715.94245, în cadrul conferinței internaționale 5th International Altamira Materials and Devices Encounter (EMDA 5).