Ciolacu: Politica guvernului e să nu ne dezvoltăm

176987 – 19112025 – Fostul premier Marcel Ciolacu lansează un avertisment direct către actualul șef al Guvernului, Ilie Bolojan, afirmând că sprijinul său politic se va încheia dacă Executivul nu prezintă urgent un plan coerent pentru redresarea economiei. Avertismentul a fost făcut marți seara, la RTV, în contextul intensificării dezbaterilor privind starea finanțelor publice și direcția economică a țării.

Ciolacu susține că actualul Guvern nu doar că nu a venit cu soluții, dar a și întrerupt o serie de programe esențiale pentru susținerea producției interne și reducerea deficitului comercial. Fostul premier spune că situația economică este prezentată în mod manipulator pentru a justifica lipsa unui plan solid.

„A furat Ciolacu 65 de miliarde. Ba, dar întrebați-l pe Boloș unde sunt banii, că sunt în investiții. Că a dat la baronii locali. E pentru prima dată când în sfârșit s-a dezvoltat România. Poate asta e politica, să nu ne dezvoltăm. Totul e o manipulare. A apărut acum aia că nu sunt bani de pensii și salarii. Cum, ba, să nu fie, când au fost bugetate? Ca să sperie lumea și să justifice lipsa unui plan economic. Cel mai important e deficitul comercial. Eu m-am luptat, d-aia am dat ajutoare în agricultură, pentru că importam o grămadă de alimente. Au venit și le-au întrerupt pe toate. O tâmpenie, asta e problema cea mai mare a României. România trebuie să producă, nu să importe. Am luat măsuri cu domnul Barbu, ministrul Agriculturii, și acum deja importăm cu 2 milioane de porci mai puțin”, a exemplificat Ciolacu, referindu-se la impoturile de alimente.

Fostul premier afirmă că răbdarea sa politică a ajuns la limită și că nu va susține nicio reformă care nu include măsuri clare pentru relansarea economiei. În acest sens, el a avertizat că PSD nu va mai susține măsurile lui Bolojan dacă acestea nu vor fi însoțite de reforme privind relansarea economică.

„Dacă forțează, anunț în premieră că mă ridic și votez moțiunea ( n.r. – o eventuală moțiune de cenzură a opoziției). Aduceți-vă aminte de discursul Olguței Vasilescu de la congres. Nu se mai poate doar tu să conduci și să nu ții cont de partenerii de coaliție. Evident că am vorbit cu colegii mei, nu vorbesc de capul meu peste noua conducere”, a mai spus fostul premier.

Se vorbește despre descentralizare, se măresc taxele și impozitele locale, dar se iau la centru

Ciolacu a vorbit și despre tăierile din administrație, presiunea pe autoritățile locale, măsurile fiscale neclare și riscurile privind fondurile europene.

„Înjurăturile au mai scăzut în intensitate, pentru că lumea a văzut realitatea. Nimeni nu înțelege ce se întâmplă. Întâi s-a sădit panica că intrăm în incapacitate de plată, România nefiind niciodată în această situație, poate să o confirme oricine. Acum toată lumea e derutată, nu știe ce pachet vine, când vine. Acum se vorbește de descentralizare, dar se măresc taxele și impozitele locale, deși le iau tot la centru. Și cer primarilor să vină cu cofinanțare de 20% pe proiecte pe PNRR. Toată lumea muncește și bagă toți banii în cofinanțările pentru PNRR. A scăzut consumul, avem creștere la energie de 63%, la produse peste 7%. Dom’ne, unde vrei să duci țara?”, a spus fostul premier Marcel Ciolacu, marți seara, la RTV.

Fostul premier a mai vorbit şi despre inconsecvențele actualului Guvern legate de politicile fiscale și percepția deficitului bugetar: „Eu am auzit de la Sorin Grindeanu că nu se mai introduce niciun pachet până nu venim și cu măsuri de relansare. Deficitul a fost o gogoriță. Spania, Italia, Polonia, când au făcut autostrăzi și alte proiecte mari, toate au avut deficit mai mare. România are nevoie de reforme structurale. Veți vedea la Buzău, facem proiect-pilot pentru reforma în administrație, nu tăieri și concedieri. Angajările în sistemul public, mai ales în administrația centrală, nu au scăzut deloc față de anul trecut. Tot circul e la televizor. Un om vrea să arate că e salvatorul României. Îndepărtează investitori, crește singur dobânzile. Păi dacă premierul zice că suntem în deficit, normal că îți bagă costuri mai mari la credite”.

Marcel Ciolacu a abordat şi subiectul pensiilor speciale ale magistraţilor: „Am dat lege când eram premier, în coaliție cu PNL, nu mai e nicio pensie de magistrat mai mare decât salariul. Marea problemă e că nu te poți pensiona la 48 de ani, atunci ai experiența de a judeca cel mai bine. Aici trebuie purtată discuția. Că au drepturi în plus? Introdu, domnule, impozitarea progresivă. Comisia ne-a spus că avem inechitate socială și să punem impozitare, nu să intrăm în hățiș”.

„Au venit și au mințit, pentru că 90% dintre români spun că să se taie. Palatul Victoria se conduce după sondaje. Nu vom îndeplini jalonul, vom pierde sute de milioane de euro pe o ambiție, pe o abordare greșită”, a mai spus Marcel Ciolacu.