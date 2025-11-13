CNA apreciază introducerea educației media și a gândirii critice în Strategia Națională de Apărare

176931 – 13112025 – Consiliul Național al Audiovizualului își exprimă aprecierea față de decizia Administrației Prezidențiale de a include în noua Strategie Națională de Apărare a Țării, în mod substanțial, educația media, gândirea critică și combaterea dezinformării ca elemente structurale ale rezilienței naționale. Este o decizie corectă și necesară, în deplin acord cu solicitarea transmisă recent de CNA și cu realitățile unui spațiu informațional supus în mod clar unui război cognitiv.

Noua Strategie recunoaște explicit că nivelul scăzut al gândirii critice și al alfabetizării media vulnerabilizează societatea în fața manipulării, extremismului și radicalizării, și plasează, în consecință, dezvoltarea competențelor media și digitale între direcțiile de acțiune pentru protejarea cetățenilor. De asemenea, documentul prevede promovarea unei culturi a rezilienței prin educație, comunicare publică transparentă și politici publice dedicate tuturor categoriilor sociale, cu accent pe copii și tineri.

Consiliul consideră că integrarea elementelor de educație media în arhitectura strategică a statului român vine în contextul cel mai potrivit. În același timp, este de subliniat importanța implementării coerente: rezultatele cu adevărat transformatoare — o societate mai rezilientă, o dezbatere publică mai sănătoasă, copii și tineri mai bine protejați — se vor vedea pe termen mediu și lung prin politici consecvente, resurse adecvate și cooperare interinstituțională.