CNSU: Distribuire de apă imbuteliată în județele Prahova și Dâmbovița

177098 – 30112025 – Comitetul Național pentru Situații de Urgență (CNSU) a adoptat în data de 30 noiembrie 2025 Hotărârea nr. 32, prin care se aprobă distribuirea din rezervele de stat a unor cantități de apă potabilă, dar și dispunerea unor măsuri urgente, destinate sprijinirii populației afectate de întreruperea alimentării cu apă în județele Prahova și Dâmbovița.

Măsura vine ca urmare a scăderii semnificative a nivelului apei în acumularea Paltinu, determinată de pregătirile pentru lucrări hidrotehnice la baraj, precum și a turbidității ridicate cauzate de fenomenele hidrologice. Aceste condiții au condus la întreruperea alimentării cu apă potabilă în 13 localități din Prahova și o localitate din Dâmbovița, afectând peste 107.000 de locuitori.

Transportul apei potabile se realizează de către Administrația Națională a Rezervelor de Stat și Probleme Speciale, cu sprijinul Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, iar distribuirea către populație este asigurată de autoritățile administrației publice locale, sprijinite de Inspectoratele Județene pentru Situații de Urgență. În aceste momente, ANRSPS a început încărcarea apei potabile în mijloacele de transport, iar livrarea acesteia, în localitățile afectate, va avea loc în acesta seara.

În acest context, Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU) a dispus măsurile specifice pentru gestionarea situației, după cum urmează:

dislocarea capabilităților de transport apă potabilă către județele afectate;

asigurarea apei potabile pentru unitățile sanitare din cele 14 localități;

realizarea manevrei de forțe și mijloace în vederea asigurării populației cu apă menajeră, inclusiv suplimentarea capacității operatorului economic responsabil cu distribuția, prin mijloace specifice IGSU;

MAI, DSU și IGSU rămân în continuare mobilizate pentru sprijinirea comunităților afectate și monitorizarea evoluției situației.