Coală specială formată din patru bancnote de 20 de lei

177095 – 30112025 – Începând cu data de 1 decembrie 2025, Banca Națională a României lansează în circuitul numismatic o coală specială formată din patru bancnote cu valoare nominală de 20 lei.

Colile speciale conțin fiecare câte patru bancnote cu valoare nominală de 20 lei. Bancnotele sunt înseriate consecutiv și au aceleași specificații tehnice ca bancnotele de circulație cu valoare nominală de 20 lei.

Colile speciale, formate fiecare din patru bancnote cu valoare nominală de 20 lei, sunt introduse în plicuri de prezentare personalizate și sunt însoţite de certificate de autenticitate redactate în limbile română, engleză şi franceză.

Pe certificatele de autenticitate se găsesc semnăturile guvernatorului BNR şi casierului central, precum și seriile bancnotelor.

Tirajul maxim pentru colile speciale, formate fiecare din patru bancnote cu valoare nominală de 20 lei este de 30.000 exemplare.

Preţul de vânzare pentru aceste coli este de 120,00 lei, exclusiv TVA, inclusiv certificatul de autenticitate.

Lansarea în circuitul numismatic a colilor speciale, formate fiecare din patru bancnote cu valoare nominală de 20 lei se realizează prin sucursalele regionale Bucureşti, Cluj, Constanța, Dolj, Iaşi şi Timiş ale Băncii Naţionale a României.

Informații cu privire la achiziția colilor speciale, formate fiecare din patru bancnote cu valoare nominală de 20 lei, se regăsesc pe site-ul Băncii Naționale a României, secțiunea Numismatica https://www.bnr.ro/664-Numismatica.