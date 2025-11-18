Colaborare între ANCOM și ComCom din Georgia

176968 – 18112025 – Cu ocazia Conferinței Mondiale pentru Dezvoltare în Telecomunicații (WTDC-25), organizată de Uniunea Internațională a Telecomunicațiilor (UIT) la Baku (Azerbaidjan), Valeriu Ștefan Zgonea, președintele ANCOM, și Ekaterine Imedadze, comisar în cadrul Comisiei Naționale pentru Comunicații din Georgia (ComCom), au semnat un Memorandum de Înțelegere care stabilește cadrul de cooperare bilaterală în domeniul reglementării comunicațiilor electronice și al administrării spectrului de frecvențe radio.

Memorandumul urmărește consolidarea dialogului bilateral, schimbul de informații și implementarea unor activități de cooperare tehnică și de reglementare în domenii de interes comun, cu respectarea legislației și obligațiilor internaționale relevante pentru fiecare parte.

ANCOM și ComCom vor colabora în aspecte de reglementare privind comunicațiile electronice identificate ca fiind de interes comun și în special în domenii precum administrarea și monitorizarea spectrului de frecvențe radio, politici de reglementare în domeniul comunicațiilor prin satelit, inclusiv monitorizarea frecvențelor satelitare, dezvoltarea infrastructurii de bandă largă și proiecte care implică cabluri submarine.

Memorandumul asigură posibilitatea organizării în mod regulat sau punctual, după caz, de dezbateri în cadrul cărora să fie studiate aspecte de ordin tehnic, juridic sau de altă natură privind activitățile de reglementare și administrare a spectrului radio, precum și alte aspecte relevante pentru piețele de comunicații din cele două state.

Din delegația țării noastre la Conferința Mondială pentru Dezvoltare în Telecomunicații a UIT mai fac parte Excelența Sa domnul Vasile Soare, ambasador extraordinar și plenipotențiar al României în Azerbaidjan, precum și senatorii Cătălin Silegeanu și Grigore-Adrian Peiu, membru, respectiv secretar ai Comisiei pentru comunicații, tehnologia informației și inteligență artificială din Senatul României.

UIT este cea mai veche dintre agențiile specializate ale Organizației Națiunilor Unite, fiind unanim recunoscută drept cel mai important centru mondial de expertiză în domeniul tehnologiei informației și comunicațiilor.