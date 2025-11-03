Colaborare între statul român și Rheinmetall AG pentru o investiție de peste 500 de milioane de euro în industria națională de apărare

176835 – 03112025 – Premierul Ilie Bolojan a avut astăzi consultări cu delegația Rheinmetall AG, condusă de CEO Armin Papperger, privind proiectul de investiții pe care această companie îl va derula în România, la Fabrica de Pulberi Victoria, precum și referitoare la oportunitățile de cooperare oferite de Programul SAFE.

De asemenea, prim-ministrul Ilie Bolojan, ministrul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului, Radu Miruță, și CEO Armin Papperger au participat la semnarea contractului privind înființarea societății Rheinmetall Victoria SA, rezultată din parteneriatul între Pirochim Victoria, subsidiară a Romarm, și Rheinmetall. Compania din orașul Victoria, județul Brașov, va produce pulbere propulsivă și propulsori modulari.

Contractul a fost semnat de directorul general S.C. Pirochim Victoria, Ioan Bîrsan, și de reprezentantul Rheinmetall AG, Roman Köhne.

Cu acest prilej, premierul Ilie Bolojan a afirmat: “Prin acest parteneriat, România se profilează ca jucător cu potențial în industria de apărare din sud-estul Europei. Viitoarea fabrică de pulberi de la Victoria oferă avantajul strategic de a produce pulberi pe plan local. Salut disponibilitatea Rheinmetall de a integra furnizori români în lanțul de aprovizionare, consolidând astfel legătura dintre unitatea de producție și economia națională. România intră într-o nouă etapă în contextul actual de securitate din estul Europei. Vom definitiva negocierile pentru accesarea fondurilor europene prin programul SAFE, vom avea o ședință a CSAT în care vom aproba aceste planuri de dotări în a doua jumătate a lunii noiembrie, apoi le vom prezenta Comisiei Europene.”

Investiția strategică în România a producătorului german de armament va depăși 500 milioane de euro și va genera aproximativ 700 de noi locuri de muncă. Pirochim Victoria va deține o participație de 49% în noua companie, iar Rheinmetall, de 51%.

Uzina din orașul Victoria va avea o capacitate de producție de aproximativ 300.000 de încărcături modulare de propulsie.

„Societatea Rheinmetall Victoria S.A. reprezintă astăzi cea mai modernă companie din lume în domeniul producției de pulberi cu bază dublă și triplă, esențiale pentru industria de apărare europeană și pentru România. Investiția totală depășește 400 de milioane de euro din partea Rheinmetall și Rheinmetall Victoria S.A, la care se adaugă contribuția României, de 120 de milioane de euro, precum și sprijinul oferit prin programele europene ASAP — 47 de milioane de euro — și SAFE. Strategia noastră este ca România să devină parte integrantă a ecosistemului industrial european și al celui NATO. Acesta este doar începutul”, a declarat CEO Rheinmetall AG, Armin Papperger.

Producția modernă de pulberi pentru muniție realizată în cadrul acestui parteneriat încheiat de România cu Rheinmetall va deservi industria națională de apărare, având o importanță strategică atât pentru regiune, cât și pentru economia națională, și va contribui substanțial la dezvoltarea industriei naționale de apărare și la integrarea în lanțul de producție european.