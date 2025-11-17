Comisia Europeană investighează Google

176957 – 17112025 – Comisia Europeană verifică dacă Google aplică pe Google Search condiții de acces echitabile, rezonabile și nediscriminatorii la site-urile editorilor, aceasta fiind o obligație în temeiul Regulamentului privind piețele digitale (RPD).

Activitatea de monitorizare a Comisiei a arătat că Google, pe baza „politicii sale privind abuzul de reputație”, retrogradează site-urile web și conținutul mass-media de știri și ale altor editori în rezultatele căutărilor pe Google atunci când aceste site-uri web includ conținut de la parteneri comerciali. Potrivit Google, această politică urmărește să combată practicile despre care se presupune că sunt menite să manipuleze ierarhizarea în rezultatele căutărilor.

Investigația Comisiei se axează în mod specific pe „politica Google privind abuzul de reputație a site-urilor” și pe modul în care această politică se aplică editorilor. Această politică pare să aibă un impact direct asupra unei modalități obișnuite și legitime prin care editorii își pot monetiza site-urile web și conținutul.