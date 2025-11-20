Comisia Europeană pregătește „Schengenul militar”

176992 – 20112025 – Pentru a facilita circulația rapidă și fără probleme a trupelor, a echipamentelor și a resurselor militare în întreaga Europă, Comisia Europeană și Înalta Reprezentantă sporesc gradul de pregătire pentru apărare, punând accentul pe pregătirea efectivă, printr-un pachet privind mobilitatea militară: un nou regulament privind mobilitatea militară și o comunicare comună.

Comisia urmărește, de asemenea, să stimuleze inovarea disruptivă în domeniul militar și să consolideze industria europeană de apărare printr-o foaie de parcurs privind transformarea industriei de apărare din UE.

Prin crearea unui spațiu de mobilitate militară la nivelul întregii UE până în 2027, pachetul privind mobilitatea militară aduce UE cu un pas mai aproape de un „spațiu Schengen militar”. Acest lucru va facilita deplasarea mai rapidă, mai coordonată și în condiții mai sigure a trupelor și a echipamentelor militare în întreaga Europă.

Acesta va face ca deplasarea trupelor și a echipamentelor militare în întreaga Europă să fie mai rapidă, mai sigură și mai coordonată prin:

Eliminarea barierelor de reglementare: introduce primele norme armonizate la nivelul UE privind mobilitatea militară și stabilește norme și proceduri clare pentru deplasările militare transfrontaliere, cu un termen maxim de prelucrare de trei zile și formalități vamale simplificate.

introduce primele norme armonizate la nivelul UE privind mobilitatea militară și stabilește norme și proceduri clare pentru deplasările militare transfrontaliere, cu un termen maxim de prelucrare de trei zile și formalități vamale simplificate. Crearea unui cadru pentru situații de urgență: un nou sistem de răspuns consolidat la mobilitatea militară europeană (EMERS) pentru proceduri accelerate și acces prioritar la infrastructură, sprijinind forțele armate care acționează în contextul UE sau NATO.

un nou sistem de răspuns consolidat la mobilitatea militară europeană (EMERS) pentru proceduri accelerate și acces prioritar la infrastructură, sprijinind forțele armate care acționează în contextul UE sau NATO. Consolidarea rezilienței infrastructurii de transport: modernizează principalele coridoare de mobilitate militară ale UE la standarde cu dublă utilizare și protejează infrastructura strategică cu un nou set de instrumente pentru reziliență. Investițiile specifice vor consolida securitatea cibernetică, securitatea energetică și pregătirea pentru situații de pace și de criză.

modernizează principalele coridoare de mobilitate militară ale UE la standarde cu dublă utilizare și protejează infrastructura strategică cu un nou set de instrumente pentru reziliență. Investițiile specifice vor consolida securitatea cibernetică, securitatea energetică și pregătirea pentru situații de pace și de criză. Capacități de punere în comun și de partajare: sporește gradul de pregătire, solidaritatea și disponibilitatea capacităților de mobilitate militară pentru statele membre prin introducerea unei rezerve de solidaritate și a posibilității de a crea un sistem de informații digitale privind mobilitatea militară.

sporește gradul de pregătire, solidaritatea și disponibilitatea capacităților de mobilitate militară pentru statele membre prin introducerea unei rezerve de solidaritate și a posibilității de a crea un sistem de informații digitale privind mobilitatea militară. Consolidarea guvernanței și a coordonării:Un nou Grup pentru mobilitatea militară și un Comitet îmbunătățit pentru rețeaua transeuropeană de transport TEN-T vor orienta punerea în aplicare și vor monitoriza gradul de pregătire, cu sprijinul coordonatorilor naționali pentru transportul militar transfrontalier din fiecare stat membru.

Comisia va prezenta Consiliului și Parlamentului European noul regulament privind mobilitatea militară spre adoptare în cadrul procedurii legislative ordinare.