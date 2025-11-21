Comisia Europeană propune majorarea pensiilor suplimentare

177012 – 21112025 – Comisia Europeană a adoptat un pachet de măsuri pentru a-i ajuta pe cetățeni să obțină venituri adecvate la pensie prin îmbunătățirea accesului la pensii suplimentare. Acțiunile propuse au scopul de a completa – nu de a înlocui – pensiile publice, care stau la baza sistemelor de pensii din toate statele membre.

Pachetul face parte din strategia Comisiei privind uniunea economiilor și a investițiilor.

Având în vedere schimbările demografice și dinamica pieței forței de muncă, care necesită adaptarea sistemelor de pensii, pensiile suplimentare – atât sistemele de pensii ocupaționale, cât și cele personale – pot ajuta cetățenii să obțină venituri mai diversificate din pensii, sporind securitatea și stabilitatea financiară la pensionare. Acestea pot completa beneficiile pensiilor publice care, în multe cazuri, nu vor fi suficiente pentru a menține un nivel de trai adecvat, în special în rândul persoanelor vulnerabile și al femeilor, unde disparitatea de gen în ceea ce privește pensiile între bărbați și femei se ridică în prezent la 24,5 %.

Scopul măsurilor propuse este de a consolida atât cererea, cât și oferta de pensii suplimentare. Inițiativele respectă pe deplin competențele statelor membre de a-și organiza și concepe sistemele naționale de pensii, precum și autonomia partenerilor sociali, în cazul în care aceștia sunt responsabili de instituirea și gestionarea sistemelor de pensii.

Acest pachet se bazează pe celelalte inițiative anunțate până în prezent ale Comisiei privind USI și le completează, inclusiv în ceea ce privește alfabetizarea financiară și Recomandarea privind conturile de economii și de investiții, care vizează în mod colectiv îmbunătățirea bunăstării financiare a cetățenilor UE, în special prin extinderea opțiunilor pentru a obține un randament mai bun al economiilor lor.

Măsurile propuse

Recomandare privind sistemele de urmărire a pensiilor, tablourile de bord ale pensiilor și înscrierea automată în regimurile de pensii suplimentare

Comisia recomandă statelor membre:

Să pună în aplicare, în conformitate cu circumstanțele naționale și respectând pe deplin rolul și autonomia partenerilor sociali și prerogativele de negociere colectivă, autoînscrierea, și anume includerea automată a lucrătorilor în pensiile suplimentare, cu libertatea deplină a persoanelor de a renunța. Acest lucru va fi ghidat de bunele practici existente în UE și de lecțiile învățate din alte țări. Aceasta este o modalitate de a spori participarea la regimurile de pensii suplimentare și de a debloca o scară mai largă a piețelor pensiilor suplimentare; Dezvoltarea în continuare a unor sisteme cuprinzătoare de urmărire a pensiilor pentru a oferi cetățenilor o imagine de ansamblu clară a drepturilor lor de pensie și a beneficiilor preconizate în toate sistemele de pensii. Astfel de sisteme de urmărire vor contribui la abordarea participării scăzute la pensiile suplimentare, adesea din cauza gradului limitat de sensibilizare a cetățenilor cu privire la viitoarea lor pensie. Acestea ar trebui să fie compatibile cu Serviciul european de urmărire, sprijinind mobilitatea transfrontalieră Elaborarea unor tablouri de bord naționale privind pensiile, pentru ca factorii de decizie din statele membre să aibă o imagine mai bună asupra acoperirii, sustenabilității și adecvării sistemului lor de pensii cu mai mulți piloni. Aceste tablouri de bord naționale ar urma să fie integrate, în cele din urmă, într-un tablou de bord al pensiilor la nivelul UE.

Directiva privind instituțiile pentru furnizarea de pensii ocupaționale (IORP) II a stabilit standarde comune la nivelul UE pentru a asigura buna gestionare și supraveghere a IORP, respectând în același timp rolul partenerilor sociali. Cu toate acestea, multe scheme rămân prea mici pentru a-și diversifica investițiile și pentru a oferi rezultate optime pentru deponenți.

Comisia propune revizuirea și modernizarea cadrului pentru pensiile suplimentare, cu scopul de a consolida protecția deponenților și pentru a elimina barierele din calea consolidării determinate de piață și a altor forme de promovare a economiilor de scară.

Propunere legislativă de modificare a Regulamentului privind produsul paneuropean de pensii personale (PEPP) urmărește ca PEPP să devină o opțiune mai atractivă, mai accesibilă și mai eficientă din punctul de vedere al costurilor pentru deponenți. Aceasta va elimina cerințele existente și caracteristicile de proiectare care au împiedicat adoptarea PEPP, continuând, în același timp, să asigure un nivel ridicat de protecție a consumatorilor.

Revizuirea introduce un „PEPP de bază” la prețuri accesibile și ușor accesibil, investit în active financiare simple și oferit publicului fără consiliere. Deponenții vor avea, de asemenea, acces la PEPP „adaptate”, care pot include garanții și active mai complexe, necesitând consiliere pentru a asigura înțelegerea lor de către consumatori. Prin urmare, PEPP va fi adaptabil la diferitele preferințe ale investitorilor și adecvat pentru diferite tipuri de furnizori, inclusiv administratori de active și asigurători. PEPP va fi, de asemenea, deschis utilizării la locul de muncă și ar putea servi drept vehicul de autoînscriere, în cazul în care acest lucru este permis de legislația națională și respectă pe deplin prerogativele și autonomia partenerilor sociali.

Aceste modificări vor elimina barierele din calea furnizării și distribuției, vor extinde gama de opțiuni pentru deponenți, susținute de un tratament fiscal favorabil și consecvent, întrucât statele membre vor trebui să ofere un tratament fiscal comparabil între produsele naționale de pensii personale.

Clarificarea principiului persoanei prudente:

Principiul prudenței reglementează modul în care IORP și furnizorii de PEPP ar trebui să investească și să își gestioneze portofoliile de active. Cu toate acestea, acest principiu a fost interpretat și pus în aplicare foarte diferit de la un stat membru la altul, ceea ce a limitat adesea capacitatea sistemelor de pensii de a-și diversifica investițiile, în special în ceea ce privește capitalurile proprii. În conformitate cu Strategia privind uniunea piețelor de capital, comunicarea Comisiei adoptată astăzi clarifică principiul, cu scopul de a spori investițiile în capitaluri proprii – atât private, cât și cotate la bursă – pentru a ajuta cetățenii să obțină un randament mai mare pe termen lung al economiilor lor și să elibereze noi surse de finanțare pentru economia UE.

Etapele următoare

Propunerile de modificare a Directivei IORP II și a Regulamentului privind PEPP vor trebui acum negociate și aprobate de Parlamentul European și de Consiliu.

Comisia va monitoriza punerea în aplicare a recomandării la nivel național prin intermediul mai multor mecanisme, inclusiv semestrul european. Aceasta va promova schimbul de experiență și de bune practici între statele membre.