Consiliul Economic și Social lansează studiul privind migrația cetățenilor din țări terțe în România

177060 – 26112025 – Consiliul Economic și Social (CES) a lansat în data de 25 noiembrie, la sediul Guvernului României, studiul „Migrația cetățenilor din țări terțe în România: Integrarea pe piața muncii și riscurile exploatării prin muncă”. Acesta poate fi consultat pe site-ul CES, la secțiunea: https://www.ces.ro/ro/studii-elaborate-de-ces.

Conform Legii nr. 248/2013 – Republicată – privind organizarea și funcționarea CES, instituția poate iniția analize și studii proprii pentru a semnala Guvernului și Parlamentului apariția unor fenomene economice și sociale care necesită intervenții normative. Observând că România devine o destinație emergentă pentru lucrătorii migranți, în special din Asia de Sud și Sud-Est, CES atrage atenția că, deși această forță de muncă atenuează un deficit structural acut, fenomenul este însoțit de vulnerabilități semnificative legate de exploatarea prin muncă și integrarea precară. Identificarea acestor provocări a stat la baza elaborării studiului lansat astăzi.

În deschiderea evenimentului au luat cuvântul Sterică Fudulea, președintele CES, Ștefan Radu Oprea, secretar general al Guvernului, Petre-Florin Manole, ministrul Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale, și Loredana Urzică-Mirea, membră CES și raportorul studiului „Migrația cetățenilor din țări terțe în România: Integrarea pe piața muncii și riscurile exploatării prin muncă”. Au participat, de asemenea, reprezentanți ai Inspectoratului General pentru Imigrări, Inspecției Muncii și ai Agenției Naționale Împotriva Traficului de Persoane.

Președintele Fudulea a afirmat că studiul reflectă perspectiva echilibrată a celor trei părți reprezentate în Plenul CES – patronate, sindicate și organizațiile neguvernamentale ale societății civile –, și pune în lumină atât problemele identificate de acestea, cât și posibilele soluții. Printre principalele provocări semnalate se află riscurile de xenofobie și discriminare, nerespectarea legislației muncii și a standardelor internaționale privind protecția lucrătorilor, precum și dificultăți legate de pregătirea profesională și retenția forței de muncă străine, în ciuda costurilor ridicate implicate. În ceea ce privește soluțiile, sunt propuse măsuri precum sprijinirea centrelor de consiliere, mediere culturală și asistență juridică pentru lucrătorii migranți, intensificarea acțiunilor de control și îmbunătățirea cooperării interinstituționale, digitalizarea întregului proces de recrutare a forței de muncă, campanii multilingve de informare și crearea unor canale sigure și confidențiale de raportare a abuzurilor și încheierea unor acorduri între România și statele de proveniență a lucrătorilor.

În încheiere, președintele CES a accentuat necesitatea ca studiile și punctele de vedere elaborate de CES să constituie fundamentul viitoarelor politici publice dezvoltate la nivel național și european, având în vedere că acestea reflectă perspectiva societății civile organizate.