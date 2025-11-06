Consolidarea  industriei de apărare pe Flancul Estic, discutată de ministrul apărării naționale cu adjunctul Secretarului General al NATO

176873 – 06112025 – Ministrul apărării naționale, Liviu-Ionuț Moșteanu, a avut joi, 6 noiembrie, o întrevedere cu Radmila Shekerinska, adjunctul Secretarului General al Alianței Nord-Atlantice, în marja Forumului NATO pentru Industrie, care are loc la București în zilele de 5 și 6 noiembrie a.c.

Agenda de discuții s-a axat pe teme de importanță majoră, cu accent pe consolidarea posturii aliate de descurajare și apărare pe Flancul Estic al NATO, situația de securitate din apropierea granițelor României și pe industria de apărare.

Astfel, cei doi oficiali au subliniat importanța menținerii sprijinului aliat pentru Ucraina și pentru Republica Moldova, precum și necesitatea consolidării rezilienței acestor parteneri. Un punct important al discuției a fost „Santinela Estului”, inițiativa recentă a NATO care vizează dezvoltarea unei arhitecturi coerente de apărare aeriană pe întreg Flancul Estic, incluzând România, și care prevede întărirea apărării aeriene și creșterea prezenței militare aliate în regiune.

Ministrul apărării naționale și adjunctul Secretarului General al NATO au menționat și angajamentele asumate la Summitul NATO de la Haga, în special obiectivul stabilit de aliați privind creșterea treptată a bugetelor de apărare către pragul de 5% din PIB până în 2035, măsură considerată esențială pentru consolidarea capacităților de apărare și pentru întărirea posturii aliate pe Flancul Estic.

„România rămâne un aliat responsabil și predictibil. Marea Neagră reprezintă o zonă de interes strategic pentru întreaga Alianță, iar cooperarea cu partenerii noștri este esențială pentru asigurarea stabilității. Vom continua să investim în capabilitățile proprii, să sprijinim partenerii din vecinătatea estică și să contribuim activ la securitatea Flancului Estic”, a declarat ministrul Moșteanu.

Întrevederea de astăzi a evidențiat rolul esențial al dezvoltării industriei de apărare, atât la nivel național, cât și aliat, ca instrument strategic pentru asigurarea capabilităților necesare contracarării amenințărilor dintr-un mediu de securitate instabil și imprevizibil.

Cei doi oficiali au subliniat că investițiile în producția, modernizarea și inovarea tehnologiilor de apărare reprezintă o condiție indispensabilă pentru sprijinirea operațiilor aliate, consolidarea rezilienței și creșterea capacității de răspuns în fața provocărilor emergente.