177089 – 29112025 – Primăria Municipiului București, prin Biblioteca Metropolitană București, vă invită luni 1 decembrie 2025, începând cu ora 15:00, la Sediul Central „Mihail Sadoveanu”, la deschiderea expoziției-document „Constituția din 1866, piatra de temelie a României moderne”, un eveniment special organizat cu prilejul Zilei Naționale a României.

Expoziția prezintă publicului exemplarul original al Constituției din 1866 , alături de volume rare, documente de patrimoniu și lucrări fundamentale care reflectă procesul de modernizare a statului român în secolele XIX și XX. Evenimentul reprezintă o incursiune în istoria constituțională a României și subliniază importanța acestui act fondator al identității naționale.

În cadrul evenimentului vor avea loc o serie de momente dedicate celebrării Constituției din 1866 și valorilor naționale. În deschidere va fi proiectat filmul documentar „Scurtă istorie a Constituțiilor României”, care prezintă o trecere în revistă a proiectelor de Constituție din diferite perioade istorice și urmărește evoluția Constituțiilor României între anii 1866 și 1923. Documentarul este realizat de Serviciul Patrimoniu, Conservare, Colecții Speciale. Biblioteca Digitală a Bucureștiului. Depozitul Legal Local, din cadrul Bibliotecii Metropolitane București.

Proiecția va fi urmată de două intervenții academice, în care istoricul Constantin Corneanu va vorbi despre importanța și rolul Constituției din 1866 în dezvoltarea statului român, iar istoricul Cosmin Meițoiu va prezenta contextul intern și internațional în care a fost elaborat acest act fundamental. Seara se va încheia cu un program artistic care va include un recital de pian susținut de Patricia Maria Roșca, un moment artistic susținut de Timeea Stoica și un scurt spectacol muzical susținut de Corul „Neamul Românesc”.

Considerată primul act fundamental al României moderne, Constituția din 1866 a instituit monarhia constituțională ereditară, a consacrat principiile liberale ale vremii și a afirmat suveranitatea națională. Inspirată din Constituția belgiană din 1831, aceasta a stabilit un cadru juridic și instituțional modern, fiind un reper pentru evoluția politică și legislativă a României până în 1923.

Exemplarul expus, tipărit la Imprimeria Statului în 1866, a fost achiziționat de Biblioteca Metropolitană București în anul 2007 și reprezintă una dintre cele mai valoroase piese din colecția sa de patrimoniu.

„Acest eveniment reprezintă un prilej de a readuce în atenția publicului importanța Constituției din 1866 și rolul pe care îl are cultura în consolidarea identității noastre naționale”, a declarat Ramona Ioana Mezei, Managerul BMB.

Participarea este gratuită.