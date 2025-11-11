Contractele de închiriere a plajelor vor fi regândite

176902 – 11112025 – Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a prezentat rezultatele controlului privind închirierea plajelor din Năvodari și modul în care cei care închiriază aceste plaje respect contractile.

Cele 75 de contracte de închiriere de sectoare de plajă din Năvodari au expirat în 15 octombrie 2025, perioada pentru care fuseseră încheiate fiind, în cele mai multe cazuri, de 10 ani. Administrația Națională ”Apele Române” a decis să nu mai prelungească aceste contracte de închiriere cu încă 10 ani, pentru a putea actualiza condițiile în care s-au închiriat aceste sectoare de plajă și pentru a relua licitațiile.

„În urma controalelor efectuate, prin măsurători cu drona, s-a constatat că din cele 75 de sectoare de plajă închiriate, pe 62 existau construcții ilegale care nu aveau autorizațiile necesare: terase, beach bar-uri, extinderi ale construcțiilor existente pe plajă cu o suprafață totală de peste 8.500 m² construiți”, a spus ministrul.

În acest moment, aproximativ 10 din cele 62 de construcții ilegale identificate încă mai sunt în curs de dezafectare, termenul maxim până la care proprietarii au obligația să demoleze fiind de 15 noiembrie 2025. Restul clădirilor au fost deja dărâmate pentru a elibera spațiul pentru o nouă licitație, în conformitate cu prevederile legale. Construcțiile ilegale care nu vor fi îndepărtate de pe plajele din Năvodari până la termenul stabilit vor fi desființate de urgență.

Orașul Năvodari nu are un Plan Urbanistic Zonal (PUZ), care ar fi trebuit să cuprindă și condițiile în care chiriașii plajelor să poată construi beach bar-uri sau restaurante.

„În 10 ani de zile nu a fost depus niciun dosar complet care să fie adoptat de operatorii economici, Apele Române sau primărie. Dacă ar fi fost adoptat acest PUZ, pentru fiecare metru pătrat de astfel de construcții ar fi trebuit să fie plătite sume între 600 lei/mp/an și 865 lei/mp/an. Astăzi chiriașii achită, în schimb, o chirie între 3 și 14 lei pe mp de plajă și își asumă riscurile construcțiilor fără niciun fel de autorizație, în majoritatea cazurilor”, a adăugat Diana Buzoianu.

Ministrul a anunțat și că astfel de controale vor fi făcute pe întreg litoralul, iar contractile de închiriere vor fi regândite.