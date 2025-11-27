Cu cât se apropie Ziua Națională, cu atât se amplifică dezinformările realizate cu AI

177065 – 27112025 – Mircea Fechet susține aplicarea unor măsuri urgente pentru protejarea spațiului informațional național împotriva manipulării digitale cu tehnologie bazată pe Inteligența Artificială.

Deputatul liberal Mircea Fechet atrage atenția, din Parlament, că – pe fondul apropierii Zilei Naționale a României – laboratoarele de propagandă pro-ruse și-au crescut semnificativ volumul și agresivitatea campaniilor menite să inducă tensiune socială și să submineze încrederea publică în instituțiile statului. Fechet condamnă ferm comportamentul putiniștilor, care ”caricaturizează și exploatează pentru profit” realitatea românilor obișnuiți și transformă vulnerabilități în ”muniție politică”, prin mecanisme de manipulare coordonate care vizează rețelele de socializare. Deputatul, care dă ca exemplu o campanie recentă în care personaje fictive transmit mesaje emoționale pentru a incita și a radicaliza publicul, subliniază că scopul putiniștilor este să creeze impresia că România este o țară în colaps și să stimuleze un climat de revoltă.

”Când se apropie 1 Decembrie, laboratoarele de propagandă funcționează la turație maximă. Putiniștii nu suportă imaginea unei Românii unite, iar solidaritatea noastră îi arde ca apa sfințită. Recent, s-au făcut frați cu Inteligența Artificială ca să ne dezbine. Au adăugat la arsenalul lor obișnuit de manipulare o tehnologie care, folosită responsabil, ar putea salva vieți, în timp ce amestecată cu narative toxice, poate incendia societăți întregi.

Rețelele sociale au fost inundate de zeci de videoclipuri fabricate. Șase dintre ele au explodat viral: în numai patru zile, au ajuns la peste 4,5 milioane de vizualizări și zeci de mii de distribuiri.

Un copil băgat în sperieți de un polițist inventat. Altul care condamnă ”pușcăriașii care mănâncă pe banii românilor”. Un bătrân eliberat după 60 ani de detenție imaginată. Tineri care amenință Parlamentul, care plâng în ploaie pentru șoferii de TIR, care nu pot dormi ”când România e luată”. Într-un videoclip, un personaj recunoaște singur: ”Chiar dacă nu sunt real, mesajul e important”.

Așa arată manipularea brută. Clipuri fabricate cu intenție și împinse pe platforme unde algoritmii susțin un mecanism periculos, care se hrănește din conflict, indignare, frustrări și dezamăgiri. Emoții duse la extrem. Creatorii acestora nu doar că ajută bulgărele de ură să se rostogolească, dar și încasează. Cu cât strâng mai multe reacții, cu atât câștigă mai mult. E un paradox amar: realitatea românilor e caricaturizată și exploatată pentru profit”, a spus Mircea Fechet.

Deputatul liberal avertizează că România are nevoie urgent de o infrastructură națională de alertă anti-deepfake, coordonată de Ministerul Digitalizării și instituțiile competente. Mircea Fechet propune un set de soluții rapide, care să blocheze conținutul fabricat cu ajutorul Inteligenței Artificiale și să protejeze spațiul digital de propaganda pro-rusă.