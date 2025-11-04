Dacă vreți să călătoriți în Filipine sau Vietnam în această perioadă, mai gândiți-vă!

Dacă vreți să călătoriți în Filipine sau Vietnam în această perioadă, mai...

176837 – 04112025 – Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a emis două atenționări de călătorie pentru Filipine și Vietnam.

Potrivit autorităților filipineze, în perioada 3-6 noiembrie taifunul Tino va afecta teritoriul țării, cu precădere regiunea Mindanao: Insulele Dinagat, Insulele Siargao și Bucas Grande și o parte a regiunii Visayas.

Sunt preconizate rafale de vânt cu viteze de până la 184 km/h și ploi abundente, care pot pune viața în pericol și pot provoca pagube, în special în zonele de coastă.

De asemenea, în intervalul 6 – 9 noiembrie furtuna tropicală Kalmaegi va afecta Vietnamul, cu precădere zonele Da Nang – Quang Ngai – Khanh Hoa.

Cetățenii români sunt sfătuiți să evite deplasările în zonele de risc și să urmărească cu atenție mesajele transmise de autorităţile locale.

Totodată, MAE reamintește cetăţenilor români că în Republica Filipine sunt frecvente fenomenele naturale extreme: erupții vulcanice, cutremure, taifunuri, tsunami, inundații.

Cetățenii români pot solicita asistență consulară la numărul de telefon al Ambasadei României la Manila: +63288439014, respectiv al Ambasadei României la Hanoi: +84 328 50 97 00.