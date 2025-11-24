Declarația 212 precompletată, în transparență

177031 – 24112025 – Contribuabilii pot contribui cu propuneri la proiectul de ordin din Transparență până la data de 29 noiembrie a.c.

ANAF a publicat proiectul de ordin pentru aprobarea procedurii de precompletare, verificare şi transmitere a formularului 212 ”Declarație unică privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice”. Acesta stabilește cum va funcționa întreaga procedură privind forma precompletată a Declarației Unice.

Astfel, începând cu perioada de declarare a veniturilor aferente anului 2025, ANAF va pune la dispoziția contribuabililor Declarația Unică deja precompletată cu informațiile existente în baza de date: veniturile realizate şi impozitul pe venit datorat, baza de calcul a CAS şi CASS, precum şi cuantumul contribuţiilor datorate, pentru anul de realizare a venitului, conform informaţiilor disponibile în bazele de date.

Persoanele fizice vor trebui doar să verifice, să completeze (dacă este nevoie) și să depună declarația.

Declarația Unică precompletată va fi pusă la dispoziția contribuabililor online, în format electronic, atunci când contribuabilul accesează formularul prin intermediul Spațiului Privat Virtual (SPV) sau în format fizic, la cerere la sediul ANAF, pentru persoanele care nu sunt înrolate în SPV.

ANAF va pune aceste date la dispoziția contribuabililor cel târziu până la data de 31 martie a anului următor celui în care s-au realizat veniturile. După verificare, contribuabilii trebuie să depună Declarația Unică până la data de 25 mai.

Persoanele care trebuie să depună Declarația Unică sunt persoanele fizice care realizează venituri din activități independente, drepturi de proprietate intelectuală, cedarea folosinţei bunurilor, investiţii, activităţi agricole, silvicultură şi piscicultură, care au obligația stabilirii obligațiilor datorate și depunerii formularului 212 „Declaraţia unică privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice”. (potrivit art.122 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare)

ANAF invită contribuabilii să transmită eventuale sugestii, observații și propuneri cu privire la proiectul de ordin.