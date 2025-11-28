Deficitul bugetar – 5,72% din PIB în 10 luni din 2025

177073 – 28112025 – Execuția bugetului general consolidat în perioada ianuarie – octombrie 2025 s-a încheiat cu un deficit nominal de 108,87 mld lei, respectiv 5,72% din PIB, în scădere cu 0,55 miliarde lei față de deficitul înregistrat în aceeași perioadă a anului 2024, de 109,42 miliarde lei, respectiv 6,22% din PIB, anunță Ministerul Finanțelor.

Datele financiare la finalul lunii octombrie arată că deficitul este în scădere față de aceeași perioadă a anului precedent, veniturile înregistrează o creștere robustă, iar resursele sunt direcționate prioritar către investiții record.

Veniturile bugetului general au însumat 531,55 mld lei în primele zece luni ale anului 2025, în creștere cu 12,3% față de anul anterior, ceea ce indică o îmbunătățire a capacității de colectare a statului. Cheltuielile, în sumă de 640,42 mld lei au crescut în termeni nominali cu 9,9%, comparativ cu aceeași perioadă a anului precedent. Tendința marchează impactul măsurilor, ritmul de creștere a veniturilor fiind mai mare decât cel al cheltuielilor.

Veniturile bugetului general

Încasările din impozitul pe salarii și venit au totalizat 48,62 mld lei, înregistrând o creștere de 19,5% (an/an), determinată de avansul semnificativ al încasărilor din impozitul pe dividende (+71,8%), datorită dividendelor distribuite în anul 2024, cu reținerea cotei de impozit de 8%.

Contribuțiile de asigurări au înregistrat 172,89 mld lei, consemnând o creștere de 10,5% (an/an), sub cea a fondului de salarii din economie.

Încasările din impozitul pe profit au însumat 38,14 mld lei, în creștere cu 15,8% (an/an), susținută de avansul veniturilor din impozitul pe profit de la agenții economici.

Încasările nete din TVA au însumat 108,38 mld lei, marcând o creștere de 9,2% (an/an). Evoluția acestor încasări poate fi explicată atât de avansul restituirilor de TVA (+7,8%), față de nivelul rambursat în aceeași perioadă a anului trecut (27,2 mld. lei în ian-oct 2025, comparativ cu 25,2 mld lei în ian-oct 2024), cât și de un efect de bază mai ridicat. Evoluția privind încasările din TVA indică o rupere de ritm din luna august, de când volumul încasărilor din TVA s-a cotat lunar peste valoarea de peste 12 mld lei, luna octombrie marcând un nou vârf în valoare de 13,6 mld lei.

Veniturile din accize au însumat 39,66 mld lei, în creștere 10,2% (an/an), în condițiile unor evoluții pozitive ale încasărilor din accizele pentru produsele energetice (+15,7%) și accizele pentru produsele din tutun (5%).

Veniturile nefiscale au însumat 46,32 mld lei, în creștere cu 9%, evoluție susținută de vărsămintele din veniturile nete ale BNR și veniturile din vânzarea certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră.

Sumele rambursate de Uniunea Europeană în contul plăților efectuate și donații au totalizat 40,59 mld lei, în creștere cu 31,9% (an/an).

Cheltuielile bugetului general consolidat

Cheltuielile de personal au însumat 140,34 mld lei, în creștere cu 5% comparativ cu aceeași perioadă a anului precedent. Exprimate ca pondere în PIB, cheltuielile de personal reprezintă un nivel de 7,4% din PIB, cu 0,2 puncte procentuale mai mici față de aceeași perioadă a anului precedent, pe fondul reducerilor unor sporuri pentru unele categorii de personal bugetar, precum și a măsurilor de limitare a cheltuielilor salariale pentru anul 2025. La nivelul lunii noiembrie 2024 cheltuielile de personal au înregistrat o evoluție descrescătoare începând cu luna iulie, astfel că în luna octombrie acestea sunt cu 500 milioane lei mai mici față de luna octombrie a anului 2024.

Cheltuielile cu bunuri și servicii au fost 79,71 mld lei, în creștere cu 5,5% comparativ cu aceeași perioadă a anului precedent. O creștere se reflectă la bugetele locale, respectiv 3,3%, comparativ cu aceeași perioadă a anului precent, precum și la bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate de 9,8% pentru decontarea medicamentelor cu și fără contribuție personală și a medicamentelor utilizate în programele naționale de sănătate.

Cheltuielile cu dobânzile au fost de 46,77 mld lei, cu 13,91 mld lei mai mari față de aceeași perioadă a anului precedent.

Cheltuielile cu asistența socială au fost de 209,12 mld lei în creștere cu 12,7% comparativ cu aceeași perioadă a anului precedent. Evoluția cheltuielilor cu asistența socială a fost influențată, în principal, de implementarea măsurilor de recalculare a pensiilor din sistemul public cu începere de la 1 septembrie 2024, în conformitate cu prevederile Legii nr. 360/2023 din 29 noiembrie 2023 privind sistemul public de pensii. Cheltuielile cu asistența socială au fost influențate și de plățile suportate de la bugetul de stat pentru compensarea facturilor aferente consumului de energie electrică și gaze naturale, respectiv pe cele 10 luni ale anului 2025, au fost în sumă de 2,86 mld lei.

Cheltuielile cu subvențiile au fost de 10,06 mld lei, în principal, iar această sumă reprezintă subvenții pentru transportul de călători și sprijinirea producătorilor agricoli, precum și pentru schema de compensare pentru consumul de energie electrică și gaze naturale al consumatorilor noncasnici (909,08 mil lei).

Cheltuielile privind proiectele finanțate din fonduri externe nerambursabile (inclusiv subvențiile de la Uniunea Europeană aferente agriculturii) au fost de 51,44 mld lei, în creștere cu 24,56% față de aceeași perioadă a anului 2024.

Cheltuielile pentru investiții, care includ cheltuielile de capital, precum și cele aferente programelor de dezvoltare finanțate din surse interne și externe, au fost în valoare de 96,04 mld lei, cu 8,65% mai mari față de aceeași perioadă a anului precedent, când au fost în valoare de 88,40 mld.