Deputatul Diana Tușa vrea termene mai scurte în justiție în procesele cu victime ale traficului de persoane

176905 – 11112025 – Durata excesivă a proceselor penale le afectează în mod iremediabil pe victimele traficului de persoane și ale traficului de minori.

”Din păcate, în momentul de față, ne confruntăm cu un fenomen care pare scăpat de sub orice control dacă avem în vedere faptul că în fiecare zi, în România, un copil devine victima traficului de persoane. În acest sens, am inițiat alături de colege şi colegi din toate partidele, propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală, prin care ne propunem să modificăm legislația în vigoare pentru a eficientiza procedurile judiciare și a reduce durata proceselor penale”, declară deputatul Diana Tușa, preşedinte al Comisiei speciale comune a Camerei Deputaților și Senatului pentru combaterea traficului de persoane.

Parlamentarul precizează că inițiativa este necesară pentru protejrea victimelor traficului de persoane, iar faptul că ”un procent de 55% dintre aceste victime sunt copii” impune legiuitorilor să ia atitudine față de realitatea din instanțele românești, ”unde durata excesivă a proceselor penale afectează grav drepturile fundamentale ale părților implicate și în mod special ale victimelor acestui flagel. Practica ne arată că, în cauzele de trafic de persoane, judecata în primă instanță durează adesea peste trei ani, la care se adaugă perioade lungi de anchetă și proceduri preliminare. Aceste întârzieri nu doar că amână actul de justiție, ci contribuie la revictimizarea celor care au suferit deja traume profunde”.

”Celeritatea procedurilor nu reprezintă, așadar, doar o chestiune de eficiență administrativă, ci o condiție esențială pentru protejarea vieții, integrității fizice, a libertății și demnității ființei umane, pentru restabilirea sănătății psihice și reintegrarea socială a persoanelor vătămate”, mai spune Tușa.

Măsurile propuse pentru eficientizarea procedurilor au în vedere stabilirea unor termene clare pentru etapele procesului, limitarea audierilor repetate ale victimelor, utilizarea mijloacelor tehnice moderne pentru citare și înregistrarea declarațiilor, prioritizarea cauzelor care implică victime vulnerabile și îmbunătățirea colaborării între instanțe și serviciile de sprijin pentru victime.