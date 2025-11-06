Deputatul Pîclişan anunță că Ahmetov este interesat de Liberty Galați

176862 – 06112025 – Deputatul de Botoșani Petru Pîclișan atrage atenția că România își pierde, pas cu pas, industria. El dă ca exemplu Combinatul Siderurgic Liberty Galați, cel mai mare producător de oțel din România, care este scos la vânzare. Prețul: 800 de milioane de euro. Cumpărătorul interesat: miliardarul ucrainean Rinat Ahmetov, cu o avere de aproape 8 miliarde de dolari.

”În loc ca statul român să salveze un obiectiv strategic, îl lasă să ajungă din nou pe mâini străine, după ce ani întregi a fost exploatat, îndatorat și lipsit de investiții reale.

ANAF are de recuperat 150 de milioane de euro, EximBank peste 300 de milioane, iar peste 1.200 de creditori români așteaptă plata datoriilor. În loc de soluții economice, avem tăcere. În loc de o strategie industrială, avem licitații internaționale.

România nu mai produce, doar vinde.

Am pierdut fabrici, combinate, uzine. Pierdem locuri de muncă, pierdem independență economică și, în final, pierdem puterea de a decide pentru noi.

Este timpul ca Guvernul să intervină ferm. Să oprească vânzarea pe tăcute a industriei grele.

Să apere ceea ce a mai rămas din economia românească.

Liberty Galați nu este doar o afacere, este o problemă de interes național.

Dacă nu ne trezim acum, peste câțiva ani România va fi doar o piață de consum, fără producție, fără locuri de muncă și fără demnitate economică.

România trebuie să rămână țară care produce, nu țară care vinde”, spune deputatul Petru Pîclișan.