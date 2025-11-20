Deschiderea Dialogului Strategic România – Italia pe teme de politică externă

177001 – 20112025 – În cadrul vizitei pe care a efectuat-o în Italia, în perioada 18-19 noiembrie 2025, ministrul român al afacerilor externe, Oana Țoiu, a deschis conferința dedicată Dialogului Strategic dintre România și Italia pe teme de politică externă și securitate, alături de președintele Comisiei pentru Afaceri Externe și Apărare din Senatul Republicii Italiene, Stefania Craxi.

Evenimentul, aflat la a doua ediție, a fost organizat de Ambasada României în Italia, în parteneriat cu New Strategy Center și Istituto Affari Internazionali, și a avut loc la Istituto Luigi Sturzo. Conferința reprezintă o oportunitate de a aprofunda dialogul dintre experți români și italieni din instituții academice, pe teme din domeniile securității și politicii externe, precum provocările din regiunea Mării Negre și cooperarea transatlantică, de interes pentru ambele state.

Evocând afinitățile istorice și culturale dintre România și Italia, ministrul român de externe a încurajat cooperarea pentru restabilirea păcii și securității în Europa de Est și regiunea Mării Negre, pentru întărirea stabilității în Balcanii de Vest, precum și pentru consolidarea cooperării și coeziunii în cadrul NATO și al UE.

A subliniat intenția României de a dezvolta cooperarea regională în zona Mării Negre, atât în domeniul siguranței navigației, cât și al dezvoltării potențialului economic și energetic al regiunii. A arătat că dezvoltarea cooperării NATO-UE și a relației transatlantice rămân esențiale în contextul actual. A exprimat interesul României de a dezvolta cooperarea cu Italia în toate aceste domenii, precum și protejarea securității în regiunea Balcanilor de Vest și a Mediteranei.

Conferința a susținut, astfel, obiectivul de ansamblu al vizitei, de întărire a parteneriatului strategic bilateral prin schimbul de opinii și perspective și identificarea de oportunități de cooperare în domenii prioritare pentru ambele țări.

La finalul evenimentului, ministrul afacerilor externe a avut și o întrevedere cu președintele Comisiei pentru Afaceri Externe și Apărare din Senatul Republicii Italiene, Stefania Craxi, în cadrul căreia au fost abordate teme precum importanța strategică a avansării procesului de extindere a Uniunii Europene, eforturile comune de combatere a dezinformării şi a amenințărilor hibride, precum și valoarea crucială a unității transatlantice.