Diana Buzoianu: România rămâne angajată în obiectivele climatice europene, dar tranziția trebuie să fie echitabilă și aplicabilă pentru toate statele membre

176855 – 05112025 – Ministrul mediului, apelor și pădurilor, Diana Buzoianu, a participat la reuniunea Consiliului miniștrilor mediului desfășurată la Bruxelles.

Pe agenda discuțiilor s-au aflat două teme majore: propunerea de modificare a Legii europene a climei, stabilind un obiectiv intermediar obligatoriu privind clima pentru 2040, precum și contribuția stabilită la nivel național (CSN) a Uniunii Europene, care va fi transmisă Convenției Cadru a Națiunilor Unite asupra Schimbărilor Climatice (CCONUSC).

Propunerea Comisiei Europene privind Legea europeană a climei stabilește un obiectiv de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră cu 90% până în 2040, raportat la nivelul anului 1990. În urma negocierilor desfășurate în cadrul Consiliului de Mediu, s-a stabilit că 5% din această țintă va putea fi atinsă prin credite internaționale, prin investiții în proiecte de decarbonizare în state din afara UE. Astfel, nivelul de reducere internă (domestică) a emisiilor la nivel european este de 85%, ceea ce reduce presiunea asupra industriilor europene.

În intervenția sa, Diana Buzoianu a subliniat că România susține obiectivul european de decarbonizare, însă a insistat pentru o abordare echilibrată, care să țină cont de diferențele economice și energetice dintre statele membre. Ministra a declarat: „Am intrat în aceste negocieri cu un mandat clar: România își asumă tranziția verde, dar are nevoie de instrumente reale, nu doar de ținte pe hârtie. În urma discuțiilor intense, am obținut flexibilități necesare și termene realiste pentru ca măsurile să fie aplicabile și să producă rezultate în viața oamenilor. Obiectivul pentru 2040 rămâne ambițios, dar drumul până acolo trebuie să fie corect pentru toate statele membre”.

Ministrul a subliniat rolul activ al României în negocieri, arătând că țara noastră a contribuit la conturarea unei soluții care răspunde și nevoilor statelor cu provocări mai mari în procesul de tranziție: „Vocea României a contat. Am demonstrat că poți să fii un partener corect, implicat și constructiv, apărând în același timp interesele propriilor cetățeni. Suntem parte a aceleiași misiuni europene de a combate schimbările climatice, dar o tranziție justă înseamnă termene realizabile, sprijin țintit și acces echitabil la finanțare și tehnologii. Da, se poate, cu muncă, argumente solide și parteneriate oneste”.

Un alt rezultat important al negocierilor îl reprezintă obținerea unui an suplimentar pentru implementarea schemei de comercializare a certificatelor de emisii în domeniile transport și construcții. Ministra a precizat că această interval de timp este esențial pentru România: „Este un an crucial care ne va permite să ne pregătim temeinic și să evităm creșteri de prețuri în două domenii cheie – transporturi și construcții – într-un context economic deja dificil pentru țara noastră”.

Următoarea reuniune internațională la care România va participa este Conferința Organizației Națiunilor Unite privind schimbările climatice – COP30, ce va avea loc în perioada 10–21 noiembrie 2025, la Belém, Brazilia.