DIICOT: Destructurarea unei reţele de contrabandă transfrontalieră cu produse petroliere

177070 – 27112025 – Astăzi, 27 noiembrie 2025, procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Structura Centrală, împreună cu polițiști din cadrul Direcției de Combatere a Criminalității Organizate și ai unităților subordonate, au pus în aplicare 37 de mandate de percheziție la sediile unor persoane juridice printre care și un operator portuar, precum și la domiciliile unor persoane fizice din municipiul București și județele Ilfov, Constanța, Prahova, Buzău, Bacău, Galați, Cluj și Bihor, într-o cauză penală în care se efectuează cercetări in rem, privind săvârșirea infracțiunilor de constituirea unui grup infracțional organizat, folosirea, la autoritatea vamală, a documentelor vamale, de transport sau comerciale falsificate și evaziune fiscală.

Din probatoriul administrat până în prezent, au rezultat suspiciuni cu privire la faptul că începând cu anul 2022, s-ar fi constituit, în jurul a două companii de export (înmatriculate în țări din Europa), o grupare infracțională organizată, care ar acționa și în prezent, și care ar fi operaționalizat un mecanism sofisticat de contrabandă transfrontalieră cu produse petroliere, folosind la autoritatea vamală documente falsificate sau inexacte cu privire la cantitățile de produse importate, precum și infrastructura și facilitățile unui terminal petrolier deținut de o companie cu capital majoritar de stat.

Utilizarea unor documente inexacte privind cantitățile de marfă importate au generat, pe de o parte, premisele distorsionării pieței produselor petroliere — întrucât societăți intermediare importatoare, relativ mici ca infrastructură, au realizat profituri disproporționat de mari în raport cu operatori care dețin capacități semnificative de rafinare, producție și distribuție — iar pe de altă parte, ar fi creat condițiile propice comiterii unor acte de evaziune fiscală, prin omisiunea totală sau parțială a înregistrării în contabilitate a operațiunilor comerciale și a veniturilor obținute din vânzarea motorinei importate, cât și prin evidențierea unor cheltuieli fără fundament economic ori a unor operațiuni fictive, în scopul sustragerii de la plata obligațiilor fiscale datorate statului.

Practici de acest tip au fost facilitate de faptul că importatorii români au operat cu coduri de acciză de tip „fără depozitare”, ceea ce a favorizat pierderea trasabilității unor cantități semnificative de produse petroliere (motorină).

La acest moment sunt efectuate verificări cu privire la un număr 11 societăți comerciale care au importat, în perioada 2022-2025, produse energetice – motorină.

Acțiunea beneficiază de sprijinul jandarmilor din cadrul I.G.J.R. – Brigada Specială de Intervenție a Jandarmeriei “Vlad Țepeș”.