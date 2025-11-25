Din nou percheziții într-un dosar privind obținerea de documente de identitate românești

177048 – 25112025 – Parchetul General, cu sprijinul IGPR, anunță că marți dimineață sunt în desfășurare 17 percheziții la sediile unor instituții publice și la locuintele unor persoane fizice.

Investigațiile vizează săvârșirea infracțiunilor de fals informatic de către funcționari publici de pe raza județului Suceava, respectiv pentru uz de fals și complicitate la fals informatic de către beneficiarii documentelor de identitate.

Ancheta vizează destructurarea unei rețele care, prin intermediul unor funcționari din cadrul unui serviciu de evidența populației și al unei primării, a obținut documente de identitate românești neconforme cu realitatea, în ceea ce privește domiciliul, dar și cu privire la dobândirea cetățeniei române pentru persoane născute în Federația Rusă, Ucraina, Republica Moldova și alte țări din fostul URSS.

Datele nereale se referă la certificate de cetățenie falsificate și la domiciliul persoanei, care este fictiv, deoarece beneficiarul nu a locuit niciodată la adresa respectivă, totul cu scopul obținerii unui act de identitate care face dovada identității, a cetățeniei române și, după caz, a domiciliului sau a reședinței în România.

În mod concret, beneficiarii au obținut cărți de identitate cu stabilirea domiciliului la imobile aparținând unor cetățeni români care nu erau titularii spațiului respectiv (clădiri improprii sau dezafectate) sau fară acordul proprietarilor, prin întocmirea în fals a declarațiilor de luare în spațiu și, implicit, fără prezența lor în fața funcționarului de la Serviciul de Evidență a Persoanelor.

Față de 18 persoane s-a dispus efectuarea în continuare a urmăririi penale, deoarece au obținut cărți de identitate și pașapoarte pe baza unor certificate de cetățenie falsificate anterior.

Reamintim că în urmă cu un an au fost făcute zeci de percheziții într-un dosar asemănător, în județul Botoșani descoperindu-se că într-o singură comună figurau cu domiciliul 10.000 de cetățeni originari din Ucraina, Republica Moldova și Federația Rusă, dar fără să fi avut acordul formal al proprietarilor locuințelor respective.