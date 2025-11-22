177023 – 22112025 – Platforma Formare Culturală pune la dispoziția profesioniștilor din sectoarele culturale și creative rezultatele proiectului „Dincolo de creație: înțelegerea drepturilor, politicilor și oportunităților culturale”, care analizează, prin dezbateri, materiale de cercetare și resurse educaționale digitale, provocări majore ale transformărilor digitale și intersectoriale ale culturii europene.

Proiectul reunește 17 experți europeni în politici culturale, management artistic, finanțare culturală și tehnologie, care pot fi urmăriți în dezbateri aprofundate de transfer de cunoștințe moderate de cercetătoarea culturală Oana Nasui și 26 de experți care analizează contextul cultural românesc și ale căror studii pot fi regăsite în volumul 5 din seria „Noii industriași, creativii” (Editura PostModernism Museum). Platforma educațională online dezvoltată în cadrul proiectului oferă un glosar de termeni tehnici și culturali – de la blockchain și inteligență artificială până la concepte precum artivism și agency cultural – alături de articole de specialitate despre provocările juridice ale inteligenței artificiale generative, aplicarea blockchain în protecția drepturilor de autor și transformarea digitală a patrimoniului cultural.

\https://formareculturala.ro/resurse-educationale-drepturi-de-autor-si-noile-tehnologii-in-cultura