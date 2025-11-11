Discuții RO-MD despre protejarea copiilor neînsoțiți

176907 – 11112025 – Ministrul Muncii, Florin Manole a discutat luni, prin videoconferință, cu omologul moldovean, Natalia Plugaru, despre protejarea copiilor neînsoțiți, repatrierea lor în siguranță prin intermediul unui acord bilateral și despre dezvoltarea pieței ocupării forței de muncă. De asemenea, cei doi oficiali au discutat Garanția pentru copii, o inițiativă europeană care oferă fiecărui copil dreptul la educație, sănătate și sprijin, și despre cum poate Republica Moldova să își construiască propriul cadru de acțiune pornind de la acest model.

De asemenea, s-a convenit întărit parteneriatului în domeniul muncii și protecției sociale, prin intermediul ANOFM.