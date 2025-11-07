Discuții RO-SUA despre Coridorului Vertical de energie

1768777 – 07112025 – Viceprim-ministrul și ministrul Afacerilor Interne, Cătălin Predoiu, a participat la Forumul Parteneriatului pentru Cooperare Transatlantică în domeniul Energiei (P–TEC), prilej cu care a avut întâlniri bilaterale cu Doug Burgum, secretar al Departamentului de Interne al SUA și președinte al Consiliului Național de Dominanță Energetică, respectiv cu Chris Wright, secretar al Departamentului Energiei al Statelor Unite.

Discuțiile au vizat securitatea energetică a României și a regiunii și consolidarea cooperării RO-SUA în domeniul energiei la nivel regional, dezvoltarea Coridorului Vertical ca rută de aprovizionare cu gaze, inclusiv aprovizionarea Coridorului Vertical cu GPL, reducerea dependenței energetice a regiunii de gazul rusesc, asigurarea rezilienței lanțurilor globale de aprovizionare cu minerale critice, precum și stimularea investițiilor străine americane în România.

Părțile au pus în evidență complementaritățile dintre domeniul energetic, investițiile directe americane în România, obiectivele de independență energetică și imperativele de securitate și au agreat menținerea dialogului tehnic și instituțional pentru a impulsiona proiectele prioritare.