Dispare ”Programul Rabla”?

177055 – 26112025 – Programul Rabla pentru 2026 riscă să fie anulat, deoarece în acest moment nu există un buget disponibil pentru finanțarea lui, a anunțat ministrul Mediului, Diana Buzoianu, cu ocazia participării la Romanian International Energy Conference (RIEC) 2025. Ministrul a spus că presiunea bugetară este uriașă și că sunt prioritare proiectele care trebuie finalizate prin PNRR și cele deja începute în teren.

Aceasta a explicat că bugetul Administrației Fondului pentru Mediu nu este încă definit, iar programul Rabla nu are, deocamdată, bani asigurați.

„Momentan nu a fost făcut încă bugetul AFM (Administraţia Fondului pentru Mediu, n.r.). Eu mi-am exprimat public preferinţa, deşi înţeleg nevoia pentru mai multe tipuri de proiecte. Este clar că anul viitor prioritatea va trebui să fie finalizarea proiectelor din PNRR, o parte semnificativă din proiectele din PNRR, care şi-au pierdut fondurile, finanţarea, vor fi mutate pe AFM. În acelaşi timp, avem o discuţie cât se poate de aşezată ca, în cazul în care vom găsi totuşi buget pentru Rabla anul viitor, dar momentan nu avem acest buget încă identificat, să fie suplimentar cu câteva condiţii care nu au fost aplicate până în anul acesta. De exemplu, eu susţin să fie aplicat programul Rabla pentru maşini produse în Europa. Nu mai există versiunea de fonduri europene pentru anul următor, dar în acest moment buget identificat pentru programul Rabla nu există”, a declarat Buzoianu.

În 2025, Programul „Rabla Auto” pentru persoane fizice a avut un buget de 200 de milioane de lei, însă fondurile pentru mașinile cu combustie internă, motociclete și hibride s-au epuizat în doar 13 minute la lansarea din 30 septembrie.

Cererea foarte mare a determinat suplimentarea bugetului pentru aceste categorii, într-un an în care interesul românilor pentru achiziția de autovehicule noi a rămas extrem de ridicat. Fondurile suplimentare alocate pentru achiziționarea mașinilor termice au fost luate de la mașinile electrice, care, în ciuda publicității masive, nu îi atrag pe români.

Ar fi pentru prima oară, de la lansarea lui în 2005, când programul Rabla pentru auto nu s-ar aplica.