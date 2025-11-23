DNSC: Atenție la mesajele, link-urile și documentele primite din surse necunoscute sau suspecte

DNSC: Atenție la mesajele, link-urile și documentele primite din surse necunoscute sau...

177027 – 23112025 – Atacatorii folosesc frecvent identitatea vizuală a unor instituții precum Interpol, Europol, Poliția Română, ANAF sau chiar DNSC pentru a crea aparența de credibilitate în tentativele de fraudă online.

Victimele sunt adesea intimidate prin acuzații grave (ex. pornografie juvenilă, pedofilie, exhibiționism, cyberpornografie) și prin impunerea unui termen scurt de răspuns (48 de ore), pentru a induce presiune și panică. În aceste condiții, capacitatea de analiză scade, iar atacatorii încearcă să obțină date sensibile printr-un simplu „reply” la e-mail-ul inițial.

Analizați cu atenție conținutul mesajului, verificați adresa reală a expeditorului și evitați accesarea link-urilor sau atașamentelor suspecte. Marcați astfel de e-mail-uri ca SPAM.

Dacă ați interacționat deja și ați oferit date personale, de autentificare sau financiare, cntactați de urgență banca pentru blocarea cardului, Poliția pentru deschiderea unei investigații și DNSC (prin numărul 1911 sau pe pnrisc.dnsc.ro) pentru a informa și alți utilizatori despre tipul acesta de atac.