DNSC reamintește: Vocea calmă și tonul profesionist nu garantează autenticitatea apelului

176962 – 17112025 – Atacatorii folosesc tehnici de inginerie socială pentru a se prezenta drept reprezentanți ai băncii, ai poliției sau ai altor instituții oficiale.

Scopul lor? Să te determine să divulgi date personale, coduri de autentificare sau informații financiare. Vocea calmă și tonul profesionist nu garantează autenticitatea apelului.

Cum te protejezi:

Nu oferi niciodată date personale, parole sau coduri OTP prin telefon.

Închide apelul și sună tu înapoi, folosind numărul oficial al instituției.

Fii sceptic față de apelurile urgente care cer acțiuni imediate.

Nu instala aplicații la cererea unui necunoscut.

În era digitală, cea mai bună protecție este prudența. Un apel poate suna credibil, dar siguranța ta depinde de verificare.