Două medalii de argint şi două de bronz pentru România, la Olimpiada Balcanică de Informatică pentru Juniori

176829 – 0211202 – Două medalii de argint și două de bronz pentru România, la Olimpiada Balcanică de Informatică pentru Juniori (JBOI – Junior Balkan Olympiad in Informatics), desfășurată în perioada 24–30 octombrie 2025 la Larnaca, în Cipru.

Toţi cei patru elevi care au reprezentat țara noastră au obținut medalii:

Rareș Hanganu, Colegiul Național de Informatică „Tudor Vianu”, București – medalie de argint (locul 4)

Andrei Nemțișor, Colegiul Național „Costache Negruzzi”, Iași – medalie de argint (locul 6)

Horia-Andrei Boeriu, Colegiul Național de Informatică „Tudor Vianu”, București – medalie de bronz (locul 10)

Mihnea Petru Apostol, Liceul Teoretic Internațional de Informatică, București – medalie de bronz (locul 15)

Competiția a reunit 33 de participanți oficiali din Bosnia & Herțegovina, Bulgaria, Cipru, Grecia, Moldova, Macedonia de Nord, România, Serbia și Slovenia, alături de o echipă neoficială a țării gazdă.

Liderii echipei României au fost prof. Emanuela Cerchez, de la Colegiul Naţional „Emil Racoviţă” Iaşi (vicepreședinte al Societății pentru Excelență și Performanță în Informatică), și Alin Gabriel Răileanu, student la Facultatea de Informatică a Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi.

Coordonarea organizatorică din partea Ministerului Educației și Cercetării a fost asigurată de Georgeta Crăciunescu, consilier MEC, și Naghi Elisabeta Ana, inspector MEC.

