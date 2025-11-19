Efectele reformei Guvernului: Învățământul se pregătește de grevă generală, Apărarea și Internele – de pensionări în masă

176988 – 19112025 – În contextul discuțiilor privind tăierea cu 10% a salariilor tuturor angajaților de la stat, pentru 2026, discuțiile în coaliția de guvernare sunt tot mai aprinse. De exemplu, ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, cel care, în opoziție fiind, susținea astfel de măsuri, s-a ridicat acum împotriva premierului și a spus că nu este de acord ca în domeniul apărării să fie aplicată o asemenea măsură.

Moșteanu a invocat faptul că la granița României este război și că unul din obiectivele Armatei este atragerea de noi recruți, iar măsura scăderii salariilor va avea efect descurajator.

O poziție asemănătoare au și miniștrii de Interne și cel al Educației, acestea fiind alte două domenii deficitare în ceea ce privește forța de muncă. De altfel, la Interne, o asemenea măsură i-a făcut pe mulți angajați să spună că ”își vor băga dosarul de pensie”. Ministerul de Interne a mai tracut printr-o astfel de măsură în timpul ministeriatului lui Gabriel Oprea, când se vorbea despre majorarea vârstei de pensionare. Atunci mii de cadre ale MAI s-au pensionat ”pe repede înainte”, chiar și la 45 de ani, instituția rămânând cu un deficit major de personal.

În ceea ce privește Educația, măsurile luate în această vară de minister au dus la reducerea salariilor, la reduceri de personal și la încărcarea normei didactice. Sindicatele se pregătesc, în condițiile în care Guvernul va tăia noi noi din veniturile profesorilor, să declanșeze greva generală.

”Este evident faptul că experții care lucrează la identificarea soluțiilor pentru reducerea deficitului bugetar nu cunosc în mod concret activitatea din sistemul de învățământ. Deja avem mii de copii care nu au cadre didactice calificate la clasă, iar în fiecare zi sute de profesori, inclusiv din învățământul superior, renunță la orele pe care le au la plata cu ora. Orice tăiere care se va decide în perioada următoare va conduce la agravarea crizei de personal, cu consecințe directe asupra copiilor”, atenționează sindicatele din Educație.

Începând de astăzi, 19 noiembrie 2025, angajații din învățământ – membri de sindicat vor picheta Ministerul Educației.