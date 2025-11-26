Europa începe să investească și în oameni

177057 – 26112025 – Comisia Europeană lansează un val de măsuri esențiale pentru piața muncii și competitivitatea Europei, coordonate de vice-președintele Roxana Mînzatu.

În centrul acestui pachet se află investiția în oameni – în educație, competențe și locuri de muncă de calitate.

Pentru prima dată, capitalul uman devine un mecanism strategic în Semestrul European. Educația și formarea profesională sunt ridicate la cel mai înalt nivel de importanță politică și economică. Nu există competitivitate fără capital uman. Fără talent și fără o forță de muncă adaptată prezentului și viitorului, Europa nu poate livra creștere, inovație și prosperitate.

Comisia va deschide apelul pentru programul-pilot Garanția Europeană a Competențelor, prin care lucrătorii din domeniile aflate în tranziție vor fi sprijiniți să se recalifice pentru locurile de muncă ale viitorului – în energie verde, digitalizare, tehnologie sau apărare.

Foaia de parcurs pentru locuri de muncă de calitate, care va fi lansată săptămâna viitoare, va consolida drepturile lucrătorilor, va sprijini salariile adecvate, condițiile bune de muncă, accesul la formare și tranziții profesionale sigure.

Aceste măsuri vor fi prezentate treptat în următoarele zece zile.

În propunerea Comisiei de raport comun privind ocuparea forței de muncă se arată că piețele forței de muncă rămân, în general, solide. Cu toate acestea, mai multe deficiențe structurale prezintă un risc pentru competitivitatea globală a UE și pentru coeziunea socială. Printre acestea se numără productivitatea muncii, care înregistrează o creștere lentă, și deficitul considerabil de forță de muncă și de competențe.

Raportul comun privind ocuparea forței de muncă include prima etapă a analizei de țară a cadrului de convergență socială, pe baza tabloului de bord social. Analiza identifică riscurile la adresa convergenței sociale ascendente în nouă state membre care sunt identificate pentru o analiză mai aprofundată în primăvara anului 2026 – Bulgaria, Grecia, Spania, Italia, Lituania, Lativa, Luxemburg, România și Finlanda.