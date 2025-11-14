Exercițiul „DACIAN FALL 25”: ministrul Apărării a lăudat Franța

176942 – 14112025 – Ministrul apărării naționale a efectuat, în zilele de 12 și 13 noiembrie, o vizită de lucru în județele Sibiu și Brașov, în contextul desfășurării fazei finale a exercițiului „DACIAN FALL 25”, prilej cu care a fost informat asupra evoluției structurilor multinaționale dislocate în România și asupra modului în care acestea consolidează cooperarea aliată și postura de apărare pe flancul estic.

Vizita a început la Comandamentul Corpului Multinațional de Sud-Est (HQ MNC-SE) din Sibiu, în prezența ambasadorilor și a reprezentanților militari ai statelor aliate. Cu acest prilej, comandantul structurii, generalul-locotenent Cristian Dan, a prezentat stadiul de operaționalizare a unităților subordonate, evidențiind contribuția acestora la consolidarea capacităților de comandă și control ale NATO.

Discuțiile au subliniat rolul esențial al HQ MNC-SE în arhitectura de comandă a NATO, evidențiind contribuția acestuia la consolidarea mecanismelor de descurajare și apărare pe flancul estic și la asigurarea unei coordonări aliate rapide și coerente într-un mediu de securitate aflat în continuă evoluție.

Programul a continuat la Centrul Național de Instruire Întrunită din Cincu, unde oficialii prezenți au urmărit un exercițiu cu trageri reale executat de Grupul de Luptă al NATO, structură care a fost ridicată la nivel de brigadă ca parte a procesului de consolidare a posturii aliate de apărare. Demonstrația a evidențiat nivelul avansat de instruire, interoperabilitatea și capacitatea de reacție rapidă a militarilor români și aliați.

Ministrul apărării naționale a evidențiat contribuția celor zece state participante la exercițiu și a subliniat angajamentul politico-militar al Alianței pentru întărirea posturii de descurajare și apărare pe flancul estic.

„Doresc să subliniez în mod deosebit contribuția Franței, a cărei implicare constantă a consolidat în mod semnificativ postura aliată de apărare. La doar patru zile de la declanșarea războiului din Ucraina, Franța a decis dislocarea de trupe în România – un gest rapid, ferm și un mesaj puternic de solidaritate. De atunci, Grupul de Luptă al NATO de la Cincu, pentru care Franța este națiune-cadru, a evoluat până la nivel de brigadă, iar în prezent aproximativ 3.000 de militari francezi sunt integrați alături de forțele noastre armate. Aceasta demonstrează că solidaritatea aliată nu este doar un principiu, ci o realitate operațională”, a afirmat ministrul Moșteanu.

Exercițiul DACIAN FALL 25 a fost planificat și condus de Comandamentul Multinațional de Divizie Sud-Est (HQ MND-SE), unul dintre comandamentele NATO dislocate pe teritoriul României, care coordonează forțe de apărare pe flancul estic al Alianței în România și Bulgaria. – sursa MApN