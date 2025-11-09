176890 – 09112025 – Fundația Regală Margareta a României, împreună cu Agenția Națională de Presă AGERPRES, organizează expoziția fotografică aniversară 35 de ani de fapte bune împreună. Fundația Regală Margareta a României în imagini la Institutul Cultural Român. Expoziția face parte din seria manifestărilor care marchează 35 de ani de activitate neîntreruptă a Fundației Regale și propune publicului o retrospectivă vizuală a celor mai importante proiecte, inițiative și momente care definesc parcursul organizației de la înființarea sa, în anul 1990, până în prezent.

Expoziția reunește o selecție de imagini-document din arhiva AGERPRES și a Fundației Regale, care ilustrează evoluția Fundației, implicarea socială și contribuția sa, de la ajutoare de urgență la dezvoltare durabilă.

Inaugurarea expoziției a avut loc în prezența Majestății Sale Margareta, Președinte al Fundației Regale și a Alteței Sale Regale Principesa Sofia. Au onorat invitația ambasadorii Confederației Elvețiene, Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord, Regatului Norvegiei, Republicii Moldova și Republicii Elene, alături dereprezentanți ai companiilor care au sprijinit sau sprijină proiectele Fundației Regale, ai instituțiilor partenere, ai mass-media, precum șilideri de opinie din domeniul social sau cultural, voluntari, beneficiari și membri ai echipei Fundației.

Expoziția poate fi vizitată în perioada 6 – 11 noiembrie 2025, la Institutul Cultural Român – Sala Mare din Aleea Alexandru nr. 38, București, urmând ca aceasta să fie itinerată. Publicul este invitat să descopere, prin imagini, povestea unei fundații care schimbă destine, construiește punți între generații și promovează valorile educației, culturii, respectului și demnității umane. sursa:icr.ro