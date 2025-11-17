Festival dedicat culturii române, la Paris

176959 – 17112025 – În perioada 18 noiembrie – 1 decembrie, Parisul va găzdui a noua ediție a festivalului „Un weekend în Est”, un eveniment care își propune să prezinte culturile est-europene în Franța. Anul acesta, orașul București va fi în centrul atenției. România va fi prezentată prin numeroase conferințe și concerte susținute de artiști români în arondismentul 6 din Paris.

Evenimentul va reuni nu mai puțin de 80 de personalități românești din diverse domenii culturale, toate prezente la Paris. Printre aceștia se numără scriitorul Mircea Cărtărescu, dramaturgul Matéi Visniec, scriitoarea Gabriela Adameșteanu, cineaștii Corneliu Porumboiu, Alexander Nanau și Bogdan Mureșanu, regizoarea Alexandra Badea, trupa de rock alternativ Subcarpați și grupul de muzică tradițională Taraf de Caliu.

Evenimentul se află sub patronajul regizorului Cristian Mungiu și este finanțat în întregime din surse franceze.