177096 – 30112025 – Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca (UBB) organizează marți, 2 decembrie 2025, vernisajul Salonului Național de Fotografie „FOTOGEOGRAFICA 2025”, găzduit la Colegiul Academic (str. Mihail Kogălniceanu nr. 3).

În cadrul evenimentului va fi lansat și catalogul ediției 2025, ce reunește fotografiile premiate la cele trei secțiuni ale concursului: patrimoniu cultural, peisaj natural și wildlife, atât la categoriile elevi/studenți, cât și open, precum și o selecție a celor mai valoroase imagini din galeria foto a competiției (expo on line: www.fotogeografica.ro).

Evenimentul se înscrie în programul cultural dedicat aniversării a 150 de ani de la înființarea Societății de Geografie din România.

Expoziția va putea fi vizitată în perioada 2 decembrie 2025 – 15 ianuarie 2026 și aduce în fața publicului o selecție realizată din peste 1.800 de fotografii înscrise de 275 de participanți din întreaga țară.

„Fotogeografica este una dintre cele mai prestigioase și longevive inițiative culturale la nivel național, prin care se promovează patrimoniul natural și cultural. Totodată, Fotogeografica rămâne una dintre puținele platforme care caută sens, nu doar estetism”, declară organizatorii.

Proiectul este realizat de Casa de Cultură a Studenților București, sub egida Ministerului Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale, cu sprijinul Universității Babeș-Bolyai.