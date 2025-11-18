Franţa vinde avioane și locomotive Ucrainei

176972 – 18112025 – Acord militar istoric semnat, luni, la Paris, de preşedinţii Franţei şi Ucrainei: armata ucraineană va cumpăra, în viitor, 100 de avioane franceze multi-rol Rafale – o premieră pentru Kiev – şi sisteme de apărare aeriană de ultimă generaţie.

Acordul reprezintă o victorie pentru industria militară franceză şi se înscrie în politica dusă de aproape 10 ani de preşedintele Emmanuel Macron privind suveranitatea europeană în materie de apărare, prin dotarea armatelor europene cu echipamente produse pe continent. La conferinţa de presă comună, preşedintele Franţei a vorbit de trecerea la un nou nivel al relaţiei franco-ucrainene.

Ucraina va cumpăra de la Franţa şi 55 de locomotive de la compania Alstom. În valoare de aproximativ 470 de milioane de euro, acest contract va fi finanţat de BERD şi Banca Mondială.