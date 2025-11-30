Fraude telefonice în numele ANAF

177097 – 30112025 – Agenția Națională de Administrare Fiscală atenționează asupra unor fraude telefonice în care persoane rău-intenționate folosesc numere de telefon din România și pretind a fi angajați ANAF pentru a obține date personale și date bancare.

Victimelor li se comunică faptul că figurează în evidențele fiscale cu impozit pe profit achitat în plus, iar pentru efectuarea restituirii vor fi contactați de un reprezentant al băncii. Victimele sunt sunate apoi de o altă persoană care se recomandă funcționar bancar și care încearcă să obțină datele confidențiale.

Recomandarea specialiștilor este să nu transmiteți date personale sau informații despre conturi sau carduri bancare prin telefon! Serviciul Spațiul Privat Virtual, pus la dispoziția contribuabililor, gratuit, a fost creat și dezvoltat pentru o comunicare securizată cu instituția.

De asemenea, contribuabilii pot obține informații fiscale cu caracter general la CALL CENTER ANAF 0314039160.