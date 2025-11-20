Fraudele bancare prin internet, la modă

176993 – 20112025 – Tentativele de fraudă prin spoofing continuă. Atacatorii folosesc adesea pretextul unei cereri fictive de credit pentru a câștiga încrederea utilizatorilor și pentru a obține date personale sau financiare.

Utilizatorii semnalează situații în care sunt contactați de persoane care pretind că lucrează în sistemul bancar, inclusiv prin mesaje trimise pe rețele sociale. Sub pretextul unei “oferte de creditare”, atacatorii solicită date sensibile precum informații personale, copii ale actelor sau chiar extrase de cont.

Prin aceste metode, infractorii creează presiune psihologică și un sentiment fals de urgență, pentru a determina victima să furnizeze rapid informații care nu ar trebui niciodată dezvăluite în mediul online.

DNSC reamintește că instituțiile financiare nu solicită niciodată date sensibile prin mesaje pe platforme sociale, iar verificarea identității interlocutorului este esențială înainte de a continua orice discuție.

Se recomandă să nu divulgați informații confidențiale (CNP, date bancare, coduri primite prin SMS), să întrerupeți apelul și să verificați independent, apelând numărul oficial afișat pe site-ul organizației, să activați autentificarea în doi pași (2FA) pentru conturile importante.

Verifică înainte să acționezi. Un număr aparent „oficial” poate fi o capcană digitală.