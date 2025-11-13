Fritz, cale liberă spre Cotroceni!

176936 – 13112025 – După o îndelungată așteptare, președintele USR, primar al municipiului Timișoara, a mai făcut un pas pentru a deveni cetățean român. El anunță că a trecut de proba interviului pentru obținerea cetățeniei române și că urmează depunerea jurământului, ”la proxima ocazie”.

Fritz şi-a depus dosarul pentru obţinerea cetăţeniei române în 2023. El preciza recent că așteptarea îl face să se simtă ”în fiecare zi mai român”.

În urma obținerii cetățeniei române, din fruntea USR, Fritz va putea aspira la funcția de președinte al României și va ”scăpa” de controversele potrivit cărora ”un stăin” nu poate conduce o formațiune politică din România.

Dominic Samuel Fritz este cetățean german și primar al municipiului Timișoara. El a candidat din partea Uniunii Salvați România, cu susținerea adițională a Forumului Democrat al Germanilor din România, la alegerile locale din 2020, fiind reales în 2024. Este singurul primar din România care nu deține cetățenie română.

Din 2021, Fritz este căsătorit cu Yiran Lin, de origine chineză, având împreună un copil.