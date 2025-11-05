Grindeanu îi contrazice pe toți: nu s-au înțeles

176853 – 05112025 – După ce în toată presa centrală a apărut, ”pe surse”, informația că liderii coaliției de guvernare au ajuns la o înțelegere în privința așa-zisei reforme a administrației locale, a salariului minim pe economie pentru 2026 și a reformei pnsiilor magistraților, președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a declarat că nu știe de unde au apărut astfel de informații. El a declarat la Antena 3 CNN că despre salariul minim pe economie nu s-a discutat, iar în privința celorlalte două subiecte nu există nicio înțelegere concretă. Grindeanu a repetat că reforma în administrația locală trebuie făcută ”la pachet” cu cea din administrația centrală și că măsurile privind reformarea nu înseamnă tăieri de cheltuieși și disponibilizări. Reforma administrației locale nu înseamnă să dai oameni afară, ci reduceri de cheltuieli, comasări de localități și digitalizare, a spus Grindeanu.

Imediat după terminarea ședinței coaliției, în presă a apărut informația că vor fi dați afară 13.000 de angajați din administrația publică locală, în timp ce pentru administrația centrală măsura era mai nuanțată, mergându-se pe libertatea fiecărei instituții de a alege cum vrea să facă aceste reforme: prin disponibilizări, prin reduceri salariale sau mixt.