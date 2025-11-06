Guvernul analizează situația orașelor mici din zonele non-metropolitane

176867 – 06112025 – Guvernul discută în ședința de astăzi o analiză realizată de Ministrul Dezvoltării cu privire la coeziunea teritorială și situația orașelor sub 25.000 de locuitori din teritoriile non-metropolitane.

”Orașele mici din teritoriile non-metropolitane, în număr de 138 la nivel național (restul de 78 sunt localizate în teritoriile metropolitane ale municipiilor), reprezintă zona urbană care se confruntă cu cele mai mari dificultăți de ordin social și economic. Acestea înregistrează un declin demografic mai accentuat ca în zonele rurale, aspect cauzat în special de migrarea forței de muncă (de regulă populația tânără) în orașele mari sau în alte țări. Acest fenomen este cauzat de lipsa oportunităților economice din orașele mici și de lipsa locurilor de muncă. (…) Fiind în incapacitate de a limita migrarea populației tinere, cu posibilități limitate în gestionarea spațiilor publice și a imaginii urbane, cu argumente limitate în atragerea forței de muncă în servicii esențiale (educație și sănătate), orașele mici prezintă dificultăți mari în asigurarea accesului populației la dotările și serviciile contemporane. Declinul demografic este dublat de îmbătrânirea demografică din aceste localități, aceste aspecte conducând la creșterea problemelor în anii următori, inclusiv la costuri mult mai mari pentru autoritățile de nivel central. Lipsa redresării economice a orașelor mici va conduce la adâncirea disparităților teritoriale”, detaliază documentul.

Analiza precizează că, fiind vorba despre orașe mici, cu o capacitate administrativă și financiară limitată, aceste unități administrativ-teritoriale sunt dependente de suportul nivelului central și al celui județean (colaborarea multinivel) pentru redresarea situației economice și sociale.

Pe baza analizelor MDLPA și în conformitate cu obiectivele naționale și europene de coeziune teritorială, se propune: folosirea tuturor pârghiilor instituționale și financiare pentru creșterea coeziunii teritoriale; analizarea oportunității de a dezvolta un program de investiții dedicat redresării economice a orașelor mici din zonele non-metropolitane care să fie corelat cu politicile de coeziune teritoriale dezvoltate de autoritatea de la nivel național responsabilă cu coeziunea teritorială.