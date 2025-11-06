Guvernul dă CJ-urilor o treime din bani ceruți pentru asistența socială

176868 – 06112025 – În ședința din 6 noiembrie 2025, Guvernul scoate de la Fondul de rezervă bugetară suma de 319 milioane de lei. Banii sunt pentru finanțarea serviciilor sociale din sistemul de protecție a copilului, măsurilor de protecție de tip centre de zi și centre rezidențiale pentru persoane adulte cu handicap și cheltuielilor curente ale căminelor pentru persoane vârstnice, până la sfârșitul anului 2025.

În conformitate cu legislaţia, consiliile județene finanţează o serie de activităţi, care au drept sursă de finanţare sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judeţelor, inclusiv cheltuielile pentru finanţarea susţinerii sistemului de protecţie a copilului şi a centrelor de asistenţă socială a persoanelor cu handicap, prin Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului de la nivelul fiecărui județ. Majorările salariale acordate ca urmare a aprobării Ordonanţei de urgență a Guvernului nr. 19/2024 privind unele măsuri referitoare la salarizarea personalului din sănătate, asistenţă socială şi alte sectoare de activitate bugetar, dar și Hotărârea Guvernului nr. 598/ 2024 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată, au condus la creșterea fondului lunar de salarii, cu impact asupra bugetelor instituției și al ordonatorului principal de credite. De asemenea, standardele de cost pentru serviciile sociale de întreținere într-un centru/serviciu social a unui copil sau adult, în funcție de care au fost realizate alocările inițiale de sume prin legea bugetului de stat pe anul curent, nu acoperă cheltuielile reale, evoluția prețurilor și a inflației înregistrate în perioada 2021-2025, la toate categoriile de cheltuieli de funcționare. DGASPC-urile au rămas fără bani și au solicitat, prin Uniunea Națională a Consiliilor Județene din România, suplimentarea cu peste 1 miliard de lei a fondurilor pentru funcționare până la sfârșitul anului, pentru serviciile sociale, precum și pentru finanțarea activității aparatului propriu.