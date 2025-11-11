Hidroelectrica începe retehnologizarea stațiilor Petrimanu, Jidoaia și Lotru

176904 – 11112025 – Hidroelectrica anunță semnarea contractului pentru realizarea proiectului de „Retehnologizare a stațiilor de pompare energetică de mare putere Petrimanu, Jidoaia și Lotru – aval UHE Dorin Pavel”.

Contractul, cu o valoare estimată de 486,9 milioane de lei fără TVA, a fost atribuit ELECTROMONTAJ S.A., cu subcontractanții ELIN MOTOREN GmbH, VOITH HYDRO GmbH & Co. KG și BUTAN GRUP S.R.L.

Retehnologizarea celor trei stații de pompare de mare putere – Petrimanu, Jidoaia și Lotru – în aval de UHE Dorin Pavel – reprezintă una dintre cele mai importante investiții în infrastructura energetică a Hidroelectrica din ultimii ani, cu impact direct asupra creșterii eficienței energetice, a flexibilității operaționale și a capacității de echilibrare a Sistemului Energetic Național. Proiectul va permite prelungirea duratei de viață a instalațiilor de pompare cu cel puțin 30 de ani, va îmbunătăți randamentul echipamentelor electromecanice și al sistemelor de comandă și va integra tehnologii moderne de automatizare și control digital, compatibile cu standardele SCADA/EMS utilizate în cadrul companiei. Totodată, retehnologizarea va contribui la creșterea capacității de reacție rapidă a SEN în situații de dezechilibru energetic și la o mai bună valorificare a producției din surse regenerabile.