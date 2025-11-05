Holcim primește bani de la UE pentru stocarea CO₂

176850 – 05112025 – Fondul de Inovare al Uniunii Europene a selectat pentru finanțare proiectul CCS Holcim România – Carbon Hub CPT01, marcând un moment major în procesul de decarbonizare a sectorului construcțiilor din Europa de Est. Proiectul va capta CO₂ din producția de ciment și var de la Câmpulung și îl va stoca permanent în subteran, contribuind la reducerea emisiilor.

Parte dintr-un consorțiu industrial extins, inițiativa devine primul proiect onshore CCS complet integrat din regiune, care captează simultan emisii de CO₂ din producția de ciment și de var.

Proiectul Carbon Hub CPT01 a fost conceput ca un parteneriat public–privat. În context, se constată necesitatea adoptării legislației secundare privind transportul și stocarea CO₂ și implementarea unor proceduri eficiente de autorizare.a.

Inițiativa acoperă întregul lanț de captare a carbonului — de la captarea CO₂ din producția de ciment și var, la transportul și stocarea geologică sigură în România. Ea se bazează pe tehnologii validate și pe expertiza globală a Grupului Holcim, aliniindu-se ambiției companiei de a furniza ciment cu emisii net zero până în 2032. Cu această aprobare, consorțiul va avansa etapele de proiectare și autorizare, vizând începerea construcției înainte de finalul deceniului și prima captare și stocare de CO₂ în 2032.