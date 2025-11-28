IGSU: Măsuri dispuse în minivacanța de Ziua Națională a României

177083 – 28112025 – În minivacanța de 1 Decembrie, aproximativ 5.000 de pompieri vor fi mobilizați zilnic pentru a asigura o intervenție rapidă și eficientă în cazul situațiilor de urgență care pot apărea la nivel național.

Pentru gestionarea solicitărilor primite din partea cetățenilor, vor fi disponibile peste 3.600 de mijloace tehnice, dintre care aproape 950 de echipaje de stingere, 125 autospeciale de descarcerare, 300 ambulanțe SMURD de prim ajutor, 31 unități de terapie intensivă mobilă, 10 ambulanțe de terapie intensivă mobilă dedicate nou-născuților și 74 autospeciale pentru transportul personalului și al victimelor multiple.

În contextul afluxului mare de pelerini la Mănăstirea Prislop, ISU Hunedoara a dispus măsuri suplimentare pentru menținerea siguranței participanților. Inspectorii de prevenire au desfășurat controale și activități de informare atât la mănăstire, cât și la unitățile de cazare și alimentație publică din zonă.

Pentru gestionarea eficientă a evenimentului, va fi mobilizat un dispozitiv format din peste 30 de pompieri și mai multe mijloace de intervenție – ambulanțe SMURD, autospeciale de stingere, autospeciale pentru victime multiple și un punct medical avansat. Pelerinilor le recomandăm să manifeste prudență cu lumânările aprinse, să mențină libere căile de evacuare și să evite blocarea accesului autospecialelor de intervenție.

Totodată, în contextul creșterii numărului de persoane care aleg să-și petreacă timpul liber în zonele turistice, reamintim tuturor cetățenilor importanța respectării regulilor de prevenire a incendiilor.

O vacanță în siguranță începe cu câteva gesturi simple: solicitarea informațiilor privind dotările unității de cazare cu mijloace de apărare împotriva incendiilor (stingătoare), consultarea planului de evacuare afișat în camere și identificarea traseelor de evacuare. Totodată, este esențial ca orice neregulă observată, fie că vorbim despre căi de evacuare blocate, materiale combustibile amplasate necorespunzător sau defecțiuni ale instalațiilor electrice, să fie semnalată imediat personalului de la recepție. Respectarea interdicției de a fuma și utilizarea responsabilă a focului deschis rămân măsuri obligatorii pentru prevenirea unor evenimente nedorite.

Pentru cei care aleg să petreacă minivacanța acasă, recomandăm prudență sporită în folosirea sobelor și a altor mijloace de încălzire, evitarea suprasolicitării instalației electrice prin conectarea simultană a numeroase echipamente și supravegherea atentă a copiilor, în special atunci când aceștia rămân singuri în locuință.