Importanța regiunii Mării Negre, menționată pentru prima dată în Pachetul anual privind extinderea UE

176851 – 05112025 – Ministerul Afacerilor Externe salută publicarea de către Comisia Europeană, la 4 noiembrie 2025, a Pachetului anual privind extinderea Uniunii Europene, care conține rapoartele de evaluare pentru cei șase parteneri din Balcanii de Vest și Turcia, precum și rapoartele de țară pentru Republica Moldova, Ucraina și Georgia.

Potrivit comunicării, procesul de extindere rămâne unul bazat pe merite, care ține cont de progresul obiectiv al fiecărui stat în parte.

Ministerul Afacerilor Externe salută, de asemenea, menționarea ritmului accelerat al Republicii Moldova în ceea ce privește reformele importante realizate pe calea aderării și evidențierea de către Comisie a consolidării substanțiale a cooperării R. Moldova cu UE, în ciuda amenințărilor hibride continue și a tentativelor de destabilizare a parcursului său european. De asemenea, Ministerul Afacerilor Externe apreciază reflectarea clară în raportul Comisiei a angajamentului ferm al Republicii Moldova pentru aderarea sa la UE, reconfirmat de alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025, care au condus la o majoritate parlamentară ferm angajată să avanseze procesul de aderare.

Ministerul Afacerilor Externe salută, în același timp, sprijinul Comisiei Europene pentru obiectivul ambițios, dar considerat realizabil, al autorităților Republicii Moldova, de a încheia negocierile de aderare la începutul anului 2028. În această perspectivă, MAE împărtășește și evaluările Comisiei potrivit cărora R. Moldova este deja pregătită pentru deschiderea negocierilor asupra clusterelor 1 (Elemente fundamentale), 2 (Piață Internă) și 6 (Relații Externe). De asemenea, Ministerul Afacerilor Externe exprimă, pe aceeași linie cu Comisia, așteptarea unei decizii a Consiliului de deschidere a tuturor clusterelor de negociere cu Republica Moldova până la finalul anului.

Ca şi până acum, România va rămâne ferm angajată, la nivel bilateral și la nivel european, pentru sprijinirea puternică a autorităților R. Moldova în procesul de integrare europeană. Ministerul Afacerilor Externe adresează felicitări autorităților Republicii Moldova pentru cooperare, pentru eforturile şi progresele concrete care au făcut posibile aceste evaluări pozitive din partea Comisiei Europene, în ciuda contextului dificil, marcat de interferențe şi amenințări hibride intensificate.

România apreciază, de asemenea, progresele semnificative realizate de Ucraina pe calea aderării la Uniunea Europeană și își reafirmă sprijinul ferm pentru parcursul european al acestei țări. În deplin acord cu evaluările Comisiei Europene, România susține ferm obiectivul deschiderii negocierilor cu Ucraina asupra clusterului 1 -Elemente fundamentale, cât mai curând posibil, ca și asupra celorlalte clustere până la sfârșitul acestui an.

În același timp, Ministerul Afacerilor Externe salută evaluările Comisiei Europene privind progresele realizate de partenerii din Balcanii de Vest și susține avansarea perspectivei europene a regiunii. Ministerul Afacerilor Externe menționează, în acest sens, progresul negocierilor cu Muntenegru și Albania și se alătură Comisiei Europene în exprimarea speranței că ritmul reformelor celor două state va continua să fie unul alert, care să permită avansarea în continuare a parcursului lor european şi realizarea obiectivelor lor de aderare.

Ministerul Afacerilor Externe susține intensificarea cooperării cu Turcia, ca stat candidat și partener cheie al UE, pe multiple domenii de interes comun, în linie cu concluziile Consiliului European din aprilie 2024.

Totodată, Ministerul Afacerilor Externe evidențiază menționarea, pentru prima dată, în Pachetul Extindere publicat de Comisia Europeană, a importanței regiunii Mării Negre, prin referirea la Abordarea strategică pentru o regiune a Mării Negre sigură și stabilă, care urmărește întărirea conectivității și a creșterii, prin legarea Europei de Caucazul de Sud și Asia Centrală. Ministerul Afacerilor Externe susține viziunea Comisiei potrivit căreia această strategie va întări rolul geopolitic al Uniunii şi va aduce beneficii tangibile UE şi partenerilor de la Marea Neagră, prin parteneriate şi cooperare regională în domeniul conectivităţii.