În acest an, contrabanda cu țigări, de trei ori mai mare comparativ cu anul trecut

În acest an, contrabanda cu țigări, de trei ori mai mare comparativ...

176894 – 10112025 – În perioada 1 ianuarie – 1 noiembrie 2025, autoritățile române au confiscat peste 186 de milioane de țigarete de contrabandă, în valoare totală de peste 172 milioane de lei, potrivit datelor centralizate pe www.stopcontrabanda.ro.

Valoarea capturilor este de peste trei ori mai mare față de totalul înregistrat în anul 2024.

Piața neagră a țigaretelor a atins în luna octombrie un nivel de 9,6% din totalul consumului, după un vârf de 12% în august 2025 – cel mai ridicat nivel din ultimii 5 ani, potrivit Novel Research. România rămâne în luna octombrie peste nivelul mediei UE de 9,2%.

BAT continuă să sprijine eforturile autorităților în combaterea contrabandei printr-o nouă donație de echipamente destinate supravegherii frontierei, care se adaugă seriei de donații pentru Poliția Română de Frontieră în perioada recentă.

Cele mai mari capturi din acest an au fost realizate în regiunile Nord-Est (44,1 milioane de țigarete), Sud-Est (41,2 milioane) și Vest (27,4 milioane), zone tradițional vulnerabile la traficul ilicit, având în vedere proximitatea granițelor cu state non-UE, unde prețurile produselor din tutun pot fi de până la 3 ori mai mici. Potrivit datelor Stop Contrabanda, județele Suceava, Constanța și Timiș domină în acest an topul celor mai mari volume de capturi de țigarete destinate traficului ilicit.

Capturi istorice în 2025

În Suceava, în luna aprilie au fost confiscate peste 32,1 milioane de țigarete, în valoare de peste 16 milioane de lei, în urma unei ample operațiuni care a implicat 26 de mandate de percheziție domiciliară în mai multe județe, inclusiv Sibiu, Dolj, Teleorman, Galați, Iași, Satu Mare, Bihor, Neamț, Prahova și municipiul București.

În Timiș, în luna iunie, autoritățile au înregistrat captură record de 25 milioane de țigarete, destructurând prin cooperare internațională o grupare infracțională transfrontalieră.

Captura anului a fost înregistrată la Sibiu, pe 21 august 2025. Autoritățile române au descoperit o fabrică ilegală de producere a țigaretelor, unde au fost găsite peste 61 de tone de tutun, cu o valoare totală pe piața neagră de aproximativ 153 milioane de lei, și 23,3 milioane de țigarete, cu o valoare totală de 35 milioane de lei.

Pe lângă aceste cazuri, autoritățile au raportat și metode elaborate de camuflare și transport al produselor ilegale – de la țigarete ascunse în încălțăminte (Iași, septembrie 2025), până la pachete de țigări ascunse în piese de jucărie (Botoșani, septembrie 2025).

Contrabanda, la cel mai ridicat nivel din ultimii 5 ani

Conform cercetărilor Novel Research, piața neagră a țigaretelor din România a atins 12% în iulie 2025, cel mai înalt nivel din ultimii cinci ani, pentru ca în luna octombrie să se stabilizeze la 9,6%, față de o medie anuală de 9% în 2024. Nivelul mediu al traficului ilicit cu țigarete în Uniunea Europeană este de 9,2%.

Creșterea fenomenului este determinată de factori precum intensificarea fluxurilor comerciale odată cu aderarea României la spațiul Schengen, diferențele semnificative de preț la produsele din tutun în țările vecine și scăderea puterii de cumpărare la nivel local și creșterea repetată a nivelului de taxare.