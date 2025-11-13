Încă o încercare a Comisiei Europene de a combate dezinformarea pe scară largă

176933 – 13112025 – Comisia Europeană a prezentat Scutul european pentru democrație, care stabilește o serie de măsuri concrete pentru a capacita, a proteja și a promova democrații puternice și reziliente în întreaga UE.

Spațiul civic deschis este o parte esențială a democrațiilor noastre, acesta fiind motivul pentru care Comisia a prezentat, de asemenea, o Strategie a UE pentru societatea civilă, care vizează o implicare, o protecție și un sprijin mai puternice pentru organizațiile societății civile care joacă roluri esențiale în societățile noastre. Ambele inițiative au fost prezentate în orientările politice și în discursul privind starea Uniunii din acest an al președintei von der Leyen.

Scutul european pentru democrație și Strategia UE pentru societatea civilă prezintă măsuri de protejare a pilonilor principali ai sistemelor noastre democratice: oameni liberi, alegeri libere și corecte, mass-media liberă și independentă, o societate civilă dinamică și instituții democratice puternice.